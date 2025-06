Vini Jr elogia brasileiros do Mundial e manda recado ao Flamengo

Vini Jr exaltou a participação de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras no Mundial de Clubes. O atacante do Real Madrid conversou com a imprensa nesta sexta-feira (27) e destacou a força do Campeonato Brasileiro, celebrando as classificações das equipes para o mata-mata da competição.

— O Brasil tem ótimos jogadores, a liga é sempre muito competitiva, e Flamengo, Fluminense, Botafogo e Palmeiras, todos passaram para a próxima fase. Agora começa de verdade, desejo boa sorte a todos eles, mais o Flamengo, que é o meu time do coração, mas para todos os brasileiros, que eles possam seguir firme. A competição é jogada, então tem que jogar — declarou o Vinícius.

O camisa 7 foi questionado sobre um possível confronto com o Rubro-Negro na Copa do Mundo de Clubes, mas desconversou e desejou sorte para o clube que o revelou. O duelo aconteceria nas semifinais da competição, caso ambos avancem até lá

— Está muito longe ainda, né? Eu tenho que pensar passo a passo. O próximo passo é jogar contra a Juventus, e o Flamengo também tem que ganhar o jogo dele, mas desejo a maior sorte do mundo ao Flamengo, e que a gente possa seguir muito firme e poder chegar até a final dessa competição — disse Vini Jr.

