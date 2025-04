O treinador do Flamengo, Filipe Luís, concedeu uma entrevista à FIFA e compartilhou suas expectativas para o Mundial de Clubes 2025. O técnico chegou ao Flamengo em outubro de 2024 e até agora comandou a equipe em 29 jogos, com 21 vitórias, sete empates e apenas uma derrota, para o Fluminense, por 2 a 0, no Brasileirão de 2024.

Antes de assumir o comando do time profissional, Filipe Luís teve sucesso nas categorias de base, conquistando títulos com as equipes sub-17 e sub-20 do Flamengo. Desde sua estreia no comando da equipe principal, o técnico de 39 anos possui um número de derrotas inferior ao de títulos conquistados. Em 2024, ele levou o Flamengo à conquista da Copa do Brasil, e em 2025, os rubro-negros faturaram a Supercopa Rei do Brasil e o Campeonato Carioca.

Filosofia de jogo e a preparação de Filipe Luís

Em entrevista à FIFA, o treinador explicou como planeja os jogos e estuda os adversários. Filipe revelou que só começa a analisar o próximo rival após o fim de cada partida. Essa filosofia, por vezes, gera mal-entendidos. Após a estreia no Brasileirão, contra o Internacional, o técnico admitiu não ter estudado o Deportivo Táchira, time que enfrentaria na semana seguinte. No entanto, Filipe garantiu que essa é apenas sua maneira de trabalhar.

“É assim que eu trabalho. Eu não sei absolutamente nada do rival seguinte. O meu rival de domingo, que é o Vitória, ainda vou estudar. Sou assim com todos. Eu vivo partida a partida" - afirmou.

Influência de antigos comandantes

Filipe explicou que essa abordagem reflete um aprendizado com o argentino Diego Simeone, com quem trabalhou por mais de oito anos no Atlético de Madrid. O técnico do Flamengo adotou a filosofia do ex-treinador: “Partido a partido [jogo a jogo]”.

"É o que nos mantém com os pés no chão, com humildade para poder trabalhar e (lembra que) o passado ficou para trás" - afirmou o técnico.

O ex-atleta também revelou influências de outra figura importante de sua carreira: Luís Aragonés, antigo treinador do Atlético de Madrid. Nos muros do estádio Wanda Metropolitano, permanece a frase do ídolo espanhol: "Ganhar, ganhar e voltar a ganhar". Filipe adotou essa mentalidade.

“Eu sou muito prático. Só tem um caminho no futebol, que é ganhar, ganhar, ganhar. Essa frase é do Luís Aragonés, se não me engano, se falava muito no Atlético de Madrid, e eu a interiorizei" - contou.

Expectativa para enfrentar o ex-clube

No Mundial de Clubes da FIFA, o Flamengo de Filipe Luís enfrentará desafios significativos. Embora o técnico prefira não pensar muito à frente, o torneio pode trazer reencontros emocionantes. Um dos confrontos já garantidos será contra o Chelsea, na segunda rodada do Grupo D. Filipe, que jogou pelos Blues e venceu a Premier League e a Copa da Liga Inglesa, recordou com carinho sua passagem pela Inglaterra.

“É especial porque eu conheço muita gente lá. É um clube que me recebeu super bem, e eu tive a possibilidade de ser campeão de dois títulos importantes. Fui muito bem tratado, muito bem recebido por todos os torcedores e também por todos os funcionários" - lembrou.

Para o treinador, enfrentar o Chelsea será um grande desafio, pois a equipe inglesa possui um dos melhores desempenhos do futebol europeu.

"Que possamos fazer um grande jogo, porque realmente o Chelsea tem um time excelente. É dominante, tem a bola, gosta de propor jogo, pressiona alto, então eles vão com certeza causar muitas dificuldades" - afirmou.

Possíveis reencontros com Simeone e Jorge Jesus

Além do Chelsea, dois outros confrontos possíveis confrontos ao longo da competição animam Filipe Luís: o Atlético de Madrid, de Simeone, e o Al Hilal, de Jorge Jesus, seu ex-treinador no Flamengo. Ambos foram fundamentais para a trajetória de Filipe e marcaram sua carreira.

“Seria muito especial enfrentá-los. A parte boa é que eu conheço bastante como eles trabalham, e eles ainda não conhecem como eu trabalho. Esses treinadores, como Simeone e como Jorge, foram os caras que me inspiraram realmente para poder hoje estar aqui onde eu estou" - disse Filipe.

José Boto, atual diretor de futebol do Flamengo, que trabalhou com Jorge Jesus no Benfica, apontou semelhanças entre o estilo de Filipe e o do português.

"Jorge é um treinador que vive o futebol 24 horas por dia. Nisso, são iguais. Em ideias de jogo, eles têm algumas diferenças. Há coisas que gosto mais do estilo do Filipe do que do Jorge, principalmente a forma como ataca. De controlar mais o jogo. O Jesus é mais vertigem, o que também é bom", destacou Boto.

Filipe Luís e Jorge Jesus (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)

Com o Mundial de Clubes se aproximando, o Flamengo de Filipe Luís se prepara para sua estreia no dia 16 de junho, contra o Espérance, pelo Grupo D. O treinador, que mantém o foco no próximo jogo, não se arrisca a fazer previsões sobre o futuro. No entanto, a ambição segue firme.

"Nunca tento colocar um objetivo claro, se não ganhar o próximo jogo. Mas eu acredito que, com o elenco que temos, [é] chegar o mais longe possível na competição. Depende do momento que o nosso time chegue lá, os jogadores que estarão disponíveis, e como o torneio vai se desenvolvendo, porque é um torneio rápido, curto e, com certeza, temos peças e ferramentas para poder chegar longe" - finalizou Filipe.

Confira os jogos do Flamengo no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUN)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 Flamengo (BRA) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 15h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Flamengo (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium