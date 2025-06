Juventus conta com reforço de peso para a estreia do Mundial de Clubes

Nesta segunda-feira (16), a Juventus teve um reforço importante nos treinamentos preparativos antes da partida contra o Al Ain, que acontece nesta quarta (18), às 22h (de Brasília). Manuel Locatelli, peça fundamental e capitão do time de Igor Tudor, treinou sem restrições e deve ser reforço da equipe para a estreia do Mundial de Clubes. O meia italiano volta de lesão que sofreu durante a Data Fifa.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com 48 partidas disputadas e 3722 minutos em campo, Locatelli é o pilar do meio de campo da Juventus. Após a saída de Danilo para o Flamengo no início do ano, o italiano passou a figurar como capitão do time e líder técnico.

continua após a publicidade

Nesta terça-feira (17), a Juventus encerra a preparação para a partida contra o Al Ain no último dia de treinos antes da viagem para Washington. Nesta segunda (16), a equipe fez um treinamento focado em jogadas ensaiadas antes do coletivo diário. No domingo, o time italiano havia focado na parte técnica.

A diferença desta segunda-feira foi a presença de Locatelli durante todo o treino. O meia, que era dúvida para a estreia, deve ser relacionado para o jogo contra o time dos Emirados Árabes Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Jogos da Juventus na fase de grupos do Mundial de Clubes

A Juventus estreia no Mundial de Clubes nesta quarta-feira (18) (Foto: Reprodução)

🌏 Al-Ain x Juventus

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo G)

📅 18 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Audi Field

🌏 Juventus x Wydad Casa Blanca

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo G)

📅 22 de junho, domingo, às 13h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field

🌏 Juventus x Manchester City

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo G)

📅 26 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium

📲 Para ficar por dentro de tudo de Futebol Internacional, acompanhe as notícias e informações no Lance!.