Real Madrid vence o Pachuca e conquista a Copa Intercontinental

O Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0, no estádio Lusail, no Qatar, e conquistou o título da Copa Intercontinental. Mbappé, Rodrygo e Vini Jr. marcaram os gols da equipe espanhola nesta quarta-feira (18). Foi o nono título mundial do clube.

Copa Intercontinental: elenco do Real Madrid é 28 vezes mais caro do que o do Pachuca

Descansado, o time espanhol enfrentou o rival mexicano, algoz do Botafogo nas quartas de final, e não deu chances ao adversário. O jogo foi marcado pelo domínio do time treinado por Carlo Ancelotti. Vini Jr., vencedor do Fifa The Best na terça-feira (17), e Rodrygo foram os destaques da partida.

Real Madrid venceu o Pachuca por 3 a 0 na final da Copa Intercontinental (Foto: Mahmud Hams/AFP)

Como foi o jogo?

A decisão foi movimentada. O Real Madrid dominou as ações ofensivas da partida, enquanto o Pachuca buscava atacar a equipe espanhola por meio de contra-ataques. Apesar do esforço do time mexicano, o duelo foi praticamente de uma equipe só.

O Real Madrid abriu o placar aos 36 minutos. Vinicius Júnior recebeu um passe dentro da área, driblou o goleiro e serviu Mbappé, que só teve o papel de finalizar para marcar o primeiro gol da equipe espanhola na decisão.

Na segunda etapa, o Real Madrid retornou com o ímpeto inicial. Aos sete minutos, o time ampliou sua vantagem no placar. Rodrygo fez recebeu passe no meio, cortou dois marcadores e finalizou com classe para marcar o segundo gol do jogo.

Calo Ancelotti promoveu mudanças na equipe e o jogo ficou morno. Aos 38 minutos, Lucas Vázquez foi derrubado na grande área e o árbitro assinalou pênalti após revisão do VAR. Vini Jr. cobrou a penalidade e fechou o placar.

✅ FICHA TÉCNICA

REAL MADRID 3 X 0 PACHUCA

QUARTAS DE FINAL - Copa Intercontinental da FIFA

📆 Data e horário: quarta-feira, 18 de dezembro de 2024, às 14h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Lusail, em Doha, Catar

🥅 Gol: Mbappé (36'/1ºT), Rodrygo (7'/2ºT) e Vini Jr. (38'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Pedraza (PAC)

⚽ ESCALAÇÕES

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Lucas Vázquez, Tchouaméni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Camavinga (Ceballos), Bellingham; Rodrygo (Modric), Mbappé (Brahim Díaz) e Vini Jr.

PACHUCA (Técnico: Guillermo Almada)

Moreno, Luis Rodríguez (Carlos Sánchez), Barreto, Micolta e Bryan González; Pedraza, Montiel, Bautista (Angél Mena), Deossa; Idrissi e Rondón

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego e Tulio Moreno (VEN)

🖥️ VAR: Juan Soto (VEN)