Atacante de R$ 226 milhões estreia com assistência pelo Chelsea no Mundial

O atacante Liam Delap estreou na vitória do Chelsea por 2x0 contra o Los Angeles FC-EUA na tarde desta segunda-feira (16), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela primeira rodada do grupo D do Mundial de Clubes da Fifa. Ele entrou no segundo tempo e deu assistência para um dos gols dos Blues - veja como foi o Tempo Real no Lance!.

Delap era cotado para ser titular, mas começou no banco de reservas. Jackson esteve na escalação inicial e deu passe para o gol de Pedro Beto, na primeira etapa.

O técnico Enzo Maresca o colocou aos 19 minutos do segundo tempo na vaga do atacante senegalês. Com 36, Delap recebeu em profundidade pela direita e cruzou na medida para Enzo Fernández, que ajeitou de coxa e tocou na saída do goleiro Lloris, na pequena área.

- Estou muito feliz e empolgado de estar aqui, de jogar minha primeira partida e contribuir com uma assistência. Eles (jogadores) me receberam muito bem, fiz apenas dois treinos - afirmou à Dazn.

Delap, do Manchester City ao Chelsea

Criado e revelado pelo Manchester City, o atacante não teve espaço e fez apenas um gol em seis jogos. No período, ele foi emprestado ao Stoke City, Preston North End e Hull City.

No ano passado, o Ipswich Town o comprou por 17,85 milhões de euros (R$ 113 milhões, na cotação da época). Apesar dos bons números individuais, Delap não conseguiu evitar a péssima campanha, com a penúltima colocação e rebaixamento na Premiere League.

O Chelsea, então, aproveitou a necessidade financeira do adversário e fechou a transferência em 30 milhões de libras (R$ 226,8 milhões, na cotação atual). O atacante inglês se apresentou direto nos EUA nesta semana.

Liam Delap em treino do Chelsea antes de estreia no Mundial de Clubes, contra o LAFC (Foto: Divulgação / Chelsea)

Chelsea enfrenta o Flamengo

O Chelsea volta a campo contra o Flamengo na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo D. Já o Los Angeles FC encara o Esperánce no mesmo dia, às 19h. A terceira e última rodada da fase de grupos está marcada para terça-feira (24).

