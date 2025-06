Pelo grupo do Flamengo, Chelsea vence o Los Angeles FC na estreia do Mundial de Clubes

Sem brilho, o Chelsea venceu o Los Angeles FC-EUA por 2x0 na tarde desta segunda-feira (16), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, pela estreia do Mundial de Clubes da Fifa. Pedro Neto e Enzo Fernández, um em cada tempo, fizeram os gols do jogo - veja como foi o Tempo Real no Lance!.

Mais tarde, outra partida movimenta o grupo D. O Flamengo encara o Espérance, da Tunísia, nesta segunda-feira (16), às 22h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Como foi o jogo?

O primeiro tempo teve Jackson e Pedro Neto com as principais ações ofensivas do Chelsea. Logo no começo, o senegalês girou na marcação dentro da área e, desequilibrado, chutou em cima de Lloris. Em outro lance, o atacante driblou dois e tocou para Madueke bater cruzado, e o goleiro defender com o pé esquerdo.

O primeiro gol dos Blues saiu aos 33, em lançamento de Jackson nas costas da zaga do LAFC para Pedro Neto. O atacante português entrou na área, deixou o zagueiro Hollingshead no chão com muita qualidade e bateu de esquerda no canto de Lloris para abrir o placar.

Na segunda etapa, Jackson quase deixou o dele. O atacante aproveitou cruzamento de Pedro Neto e cabeceou para o gol, mas só não entrou, porque Tillman estava quase em cima da linha e evitou.

O Los Angeles FC pouco se arriscava, mas teve uma grande chance de empatar com o atacante Bouanga, que ganhou no corpo do atleta português e chutou no canto direito de Sanchez, que defendeu com o pé direito. Ele ainda teve outra oportunidade ao dominar, entrar na área e, quase caindo, finalizar para defesa do goleiro, dessa vez com o pé esquerdo.

Quando poderia se complicar em campo, o Chelsea fez o segundo gol com dois atletas que eram cotados como titulares e entraram durante o confronto. Recém-contratado, o atacante Delap estreou com assistência, aos 36. Pela direita, ele recebeu em profundidade e cruzou para o meio-campista Enzo Fernández, que ajeitou de coxa na pequena área e deslocou o goleiro para ampliar.

Antes, a dupla já tinha feito um lance parecido que a zaga americana travou a finalização do atleta argentino. O Chelsea até poderia ter feito mais gols, em finalizações de Palmer e Pedro Neto, mas foram por cima do travessão e deram números finais ao jogo.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Igor Jesus marca Palmer, em Chelsea x Los Angeles FC, pelo Mundial de Clubes. Foto: Federico Parra/AFP

Próximos jogos

O Chelsea volta a campo contra o Flamengo na sexta-feira (20), às 15h (de Brasília), pela segunda rodada do grupo D. Já o Los Angeles FC encara o Esperánce no mesmo dia, às 19h. A terceira e última rodada da fase de grupos está marcada para terça-feira (24).

✅ FICHA TÉCNICA

CHELSEA 2X0 LOS ANGELES FC

1ª RODADA - MUNDIAL DE CLUBES - GRUPO D

🗓️ Data e horário: segunda-feira, 16/6/2025 - 16h

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

🥅 Gols: Pedro Neto (36'/1ºT) e Enzo Fernández (36'/1ºT)

🟨 Cartões amarelos: Adarabioyo, Reece James e Cucurella (CHE); Palencia e David Martínez (LAFC)

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

🚩 Assistentes: Jorge Urrego (Venezuela) e Tulio Moreno (Venezuela)

🏁Quarto árbitro: Jean Jacques Ndala (Congo)

⚽ ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; Reece James (Malo Gusto), Tosin, Colwill e Cucurella; Caicedo, Lavia (Enzo Fernández), Cole Palmer e Pedro Neto; Madueke (George) e Jackson (Delap).

LOS ANGELES FC (Técnico: Steve Cherundolo)

Lloris, Palencia, Long, Segura e Hollingshead; Igor Jesus (Frankie Amaya), Tillman (Marlon) e Delgado (Yaw Yeboah); Ordaz (David Martínez), Ebobisse (Giroud) e Bouanga.

