O Flamengo fez história na tarde desta sexta-feira. Além de vencer o Chelsea, a equipe comandada por Filipe Luís se tornou a primeira sul-americana a aplicar uma virada em um time europeu em Mundial de Clube. O feito e a atitude do time brasileiro em campo ganharam destaque nos jornais estrangeiros.

O "Marca", da Espanha, destacou outra "porrada" do Brasil na Europa, fazendo menção à vitória do Botafogo sobre o PSG na noite da última quinta-feira. O jornal também abordou a superioridade do Flamengo contra o Chelsea, que não se deixou abater com o gol sofrido no primeiro tempo.

"O Chelsea aprendeu uma lição. O Flamengo, superior ao time inglês durante toda a partida, superou o gol de Pedro Neto com três gols no segundo tempo. Os brasileiros estão perto de se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo."

Marca é um dos jornais estrangeiros que destacou a vitória do Flamengo na 2ª rodada (Foto: Reprodução)

O periódico abordou o acerto de Filipe Luís ao modificar o time para o segundo tempo: saída de Arrascaeta para a entrada de Bruno Henrique, que levou o time à glória.

"Filipe Luis se posicionou no banco e acertou em cheio. Bruno Henrique entrou e mudou o jogo em três minutos. Ele fez o 1 a 1 aos 62 minutos, após uma bela cabeçada de Gonzalo Plata na área, e depois deu o segundo gol aos 65 minutos, também de cabeça, para Danilo, que fez o 2 a 1 em um escanteio. Os dois gols foram muito parecidos."

O "AS", também da Espanha, deu destaque à maestria do treinador rubro-negro com a manchete "Um golpe de Filipe Luís na Copa do Mundo de Clubes". Além disso, exaltou a atuação de Bruno Henrique, responsável pelo gol de empate e assistência no segundo tento do time marcado por Danilo.

"O Flamengo anulou o gol de abertura de Pedro Neto com uma atuação brilhante de Bruno Henrique e agora está nas oitavas de final. Nicolas Jackson recebeu cartão vermelho direto quatro minutos após entrar em campo."

Assim como o "Marca", o jornal espanhol apontou a superioridade da América do Sul, principalmente no Mundial de Clubes, sobre a Europa.

"O Chelsea prometia se tornar o primeiro time a quebrar uma sequência de oito jogos europeus consecutivos sem vitórias contra times sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes , mas o Flamengo acabou arrasando os atuais campeões da Conference League (3-1)."

As ressaltou o 'golpe' do Flamengo comandado por Filipe Luís (Foto: Reprodução)

Outro periódico da Espanha, o Mundo Deportivo evidenciou a inteligência de Filipe Luís. "Filipe Luis mostra ao Chelsea do que o Flamengo é capaz", escreveu na manchete. A publicação, assim como os demais jornais, também ressaltaram o bom desempenho brasileiro no Mundial.

Autoridade do Flamengo em campo ganha destaque na manchete do Mundo Deportivo (Foto: Reprodução)

"O Flamengo de Filipe Luis derrotou o Chelsea por 3 a 1, provando mais uma vez que o bom desempenho do futebol brasileiro neste Mundial de Clubes não é obra do acaso. Com este resultado, um empate na última rodada garante a liderança do grupo, após vencer a estreia. Ex-jogadores também participam da comissão técnica".

O "The Guardian", jornal britânico, abordou a vitória do Flamengo como uma "surpresa ao Chelsea", principalmente devido à diferença financeira entre os clubes. Além disso, exaltaram a atuação do time brasileiro e fizeram duras críticas à escolha do técnico e atitude de Nicolas Jackson, que foi expulso entre o segundo e terceiro gol rubro-negro.

The Guardian alfineta expulsão do Chelsea e exalta Flamengo (Foto: Reprodução)

"Depois de toda a expectativa sobre Cole Palmer assumir a camisa 10, era difícil entender por que Enzo Maresca parecia tão determinado a dispensar seu melhor jogador, já que as esperanças do Chelsea de chegar à fase eliminatória do Mundial de Clubes como vencedor do Grupo D foram prejudicadas por uma implosão no segundo tempo, na qual Nicolas Jackson recebeu um cartão vermelho pela segunda vez em suas últimas quatro aparições. Como o Flamengo minimizou a diferença financeira. Os líderes do Campeonato Brasileiro foram melhores e mais motivados que seus adversários ingleses. O Chelsea foi péssimo, com as táticas de Maresca estranhamente reativas. O italiano comprometeu Palmer ao movê-lo para a direita, e a derrota deixa o Chelsea, que desmoronou após abrir vantagem no início, em risco de enfrentar o Bayern de Munique se chegar às oitavas de final".

"Nenhuma das seleções sul-americanas foi fácil de derrotar até agora. Este torneio tem um significado genuíno para elas e não foi surpresa que parecesse um jogo em casa para o Flamengo, cujos torcedores chegaram à Filadélfia prontos para tomar o Lincoln Financial Field durante a tarde", finalizou.

O também britânico "Daily Mail" fez duras críticas à atuação do Chelsea na segunda partida do Grupo D do Mundial de Clubes, principalmente à defesa do clube, e exaltou a postura do Flamengo em campo, que conseguiu reverter o placar mesmo sem ter o favoritismo.

"O Chelsea tropeçou na cidade americana famosa por sua capacidade de se destacar, e quando começou a recuar nesta derrota no Mundial de Clubes, não houve como pará-lo. Nicolas Jackson garantiu isso. O time de Enzo Maresca vinha liderando na Filadélfia, já que parecia ter chances garantidas de chegar às oitavas de final do Mundial de Clubes. Eles poderiam ter passado o fim de semana visitando o Rocky Steps e outras atrações, em vez de pensar no último jogo da fase de grupos contra o ES Tunis. Mas a defesa precária fez com que eles cedessem um e dois gols para o Flamengo, abrindo o placar para os brasileiros. Jackson entrou em campo para tentar salvar o jogo aos 64 minutos e, aos 68, estava sendo expulso."

Gol de Danilo estampa manchete do Daily Mail após derrota do Chelsea (Foto: Reprodução)

