Wallace Yan chora em entrevista após marcar pelo Flamengo; veja

FILADÉLFIA — O Flamengo venceu o Chelsea de virada, pelo placar de 3 a 1, na segunda rodada do Grupo D do Mundial de Clubes. O último gol do jogo foi marcado por Wallace Yan aos 37 do segundo tempo, apenas dois minutos depois da sua entrada em campo no lugar de Gerson.

O camisa 64 tabelou com Plata pelo lado direito do ataque, dominou na área e finalizou com calma cara a cara com o goleiro Robert Sánchez. Após o jogo, o camisa 64 foi entrevistado pela Cazé TV e chorou ao falar sobre seu feito na partida.

— Não sabia nem comemorar. Passou um filme de tudo o que eu passei desde que eu comecei. Nem sei expressar o que eu estou sentindo. Estou muito feliz e quero glorificar o nome do Senhor — falou.

Números de Wallace Yan pelo Flamengo

Wallace Yan foi integrado ao elenco principal do Flamengo em 2023, quando ainda fazia parte do elenco sub-20 do time carioca. O atacante foi utilizado em treinamentos, mas não chegou a atuar pela equipe no ano. Em 2024, se destacou pela base do Rubro-Negro carioca com 22 participações em gols em 38 jogos.

Wallace Yan Flamengo Chelsea Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Além dos números e de despontar como uma das principais joias da base do Flamengo, Wallace conquistou três títulos, incluindo a inédita Libertadores Sub-20, na qual foi um dos artilheiros. Em 2025, passou a ser utilizado por Filipe Luís no elenco principal.

Nos 14 jogos que disputou, foi titular apenas uma vez, deu três assistências e marcou cinco gols com a camisa do Flamengo. Em 2025, é o quinto maior artilheiro da equipe.