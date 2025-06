Torcedores do Flamengo exaltam Filipe Luís: ‘Por isso que é técnico’

O Flamengo venceu o Chelsea por 3 a 1, nesta sexta-feira (20), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, nos Estados Unidos, pelo Mundial de Clubes, e o técnico Filipe Luís foi exaltado nas redes sociais por torcedores do clube carioca.

O treinador foi peça fundamental na construção do triunfo do Rubro-Negro sobre a equipe inglesa. Além de ter desenvolvido uma equipe muito bem postada taticamente, Filipe Luís também promoveu substituições que mudaram o andamento do jogo.

O Flamengo saiu atrás do placar no primeiro tempo, e perdia o confronto até os 62 minutos da partida, quando Bruno Henrique deixou tudo igual. O atacante entrou no lugar de Arrascaeta durante o segundo tempo. A substituição chegou a ser questionada por parte da torcida rubro-negra, que se rendeu à estratégia do técnico após a virada. Veja abaixo a repercussão:

Flamengo x Chelsea

Em campo, a equipe do técnico Filipe Luís mostrou um grande empenho tático e um poder de superação. Apesar de sair atrás do placar, durante o primeiro tempo, o clube carioca buscou o resultado durante a etapa complementar.

Além de Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan foram os outros responsáveis pelos gols da vitória do Flamengo sobre o Chelsea. Com o resultado, o clube carioca somou seis pontos e assumiu a liderança do Grupo D do Mundial de Clubes.

O Rubro-negro volta a campo pelo torneio da Fifa, na próxima terça-feira (24), para enfrentar o Los Angeles FC, no Camping Wolrd Stadium, em Miami, nos Estados Unidos.