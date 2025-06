Filipe Luís se derrete por jogador do Flamengo: ‘Tem estrela’

FILADÉLFIA — O técnico Filipe Luís rasgou elogios ao atacante Wallace Yan na vitória do Flamengo por 3 a 1 contra o Chelsea, de virada, pela segunda rodada do Mundial de Clubes. O atleta entrou durante o jogo e fechou o caixão no triunfo do líder do Grupo D.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Wallace Yan foi acionado na vaga de Gerson, aos 36 minutos do segundo tempo, quando o placar estava 2 a 1. No minuto seguinte, em seu primeiro toque na bola, ele brilhou. O camisa 64 tabelou com Gonzalo Plata pelo lado direito do ataque, dominou na área e finalizou com calma, cara a cara com o goleiro Robert Sánchez.

- Eu e ele nos conhecemos muito bem, do sub-20, foi o meu 9 no título mundial do sub-20. É um jogador que tem uma paixão, uma vontade absurda de vencer. Ele compete, entra no Mundial, entra no Maracanã com 70 mil (pessoas), ele entra onde colocar ele como se tivesse jogando uma pelada. É o grande diferencial dele e ainda tem estrela. Às vezes nem preciso falar. Eu sei que, se colocar ele, causa um furor que vai deixar a defesa do adversário com dificulcade de marcar - avaliou o técnico Filipe Luís, em entrevista coletiva.

continua após a publicidade

Após o jogo, Wallace Yan foi entrevistado pela Cazé TV e chorou ao falar sobre o feito na partida.

- Não sabia nem comemorar. Passou um filme de tudo o que eu passei desde que eu comecei. Nem sei expressar o que eu estou sentindo. Estou muito feliz e quero glorificar o nome do Senhor - comentou.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Números de Wallace Yan pelo Flamengo

Wallace Yan marca pelo Flamengo diante do Chelsea, pelo Mundial de Clubes. Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Wallace Yan foi integrado ao elenco principal do Flamengo em 2023, quando ainda fazia parte do elenco sub-20 do time carioca. O atacante foi utilizado em treinamentos, mas não chegou a atuar pela equipe no ano. Em 2024, se destacou pela base do Rubro-Negro carioca com 22 participações em gols em 38 jogos.

continua após a publicidade

Além dos números e de despontar como uma das principais joias da base do Flamengo, Wallace conquistou três títulos, incluindo a inédita Libertadores Sub-20, na qual foi um dos artilheiros. Em 2025, passou a ser utilizado por Filipe Luís no elenco principal.

Nos 14 jogos que disputou, foi titular apenas uma vez, deu três assistências e marcou cinco gols com a camisa do Flamengo. Em 2025, é o quinto maior artilheiro da equipe.