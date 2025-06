Filadélfia — O Flamengo venceu o Chelsea de virada nesta sexta-feira (20) por 3 a 1 pela segunda rodada da fase de grupos Mundial de Clubes. O jogo foi disputado no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (Estados Unidos). Bruno Henrique saiu do banco na segunda etapa e foi o grande nome da partida. O camisa 27 fez o gol de empate e deu o passe para o gol da virada, marcado por Danilo.

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo contra o Chelsea (Foto: David Ramos/Getty Images/AFP)

Com a atuação histórica, Bruno ampliou uma marca impressionante pelo Flamengo. O atacante, que está no clube desde 2019, chegou aos 102 gols com a camisa do Rubro-Negro e é o terceiro maior artilheiro do clube no século XXI.

Bruno Henrique marcou seu gol decisivo de número 64 pelo Flamengo contra o Chelsea. A estatística conta gols que alteraram o resultado momentâneo de um jogo, alterando uma derrota para empate ou um empate para uma vitória, o qual foi o caso da partida com o Chelsea.

O atacante de 34 anos também ampliou o número de assistências pelo Flamengo. O passe para Danilo foi o seu 54º toque decisivo para um companheiro de clube balançar as redes. Ao todo, Bruno tem 156 participações diretas em gols com a camisa do Flamengo.

Bruno Henrique em clássicos

Bruno Henrique é conhecido como rei dos clássicos pela torcida do Flamengo. O camisa 27 tem 22 gols marcados em jogos contra o Fluminense, Vasco e Botafogo pelo Rubro-Negro.

Bruno Henrique comemora gol do Flamengo no Mundial (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O último gol de Bruno Henrique pelo Flamengo em um clássico foi marcado contra o Botafogo, na decisão da Supercopa do Brasil de 2025.

