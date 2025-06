FILADÉLFIA (EUA) - Ídolo histórico do Clube de Regatas do Flamengo, Bruno Henrique foi responsável por uma das maiores vitórias da equipe na história. O camisa 27 marcou gol e deu assistência na virada diante do Chelsea por 3 a 1 no Mundial de Clubes.

O destaque pela atuação do atacante, aliás, conta com um mérito do técnico Filipe Luís, que o colocou em campo no segundo tempo no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, para levar o Fla à glória.

Bruno Henrique entrou aos 11 minutos do segundo tempo no lugar de Arrascaeta, que era dúvida por dores no joelho. O camisa 10 da Gávea não estava bem no jogo e, nitidamente, sentiu o forte calor nos Estados Unidos.

O camisa 27, contudo, precisou de apenas seis minutos para balançar a rede e marcar o gol de empate, em assistência de cabeça de Gonzalo Plata, principal novidade na escalação. Insinuante em campo, o ídolo rubro-negro, três minutos depois, deixou Danilo em grandes chances de marcar o da virada, após cobrança de escanteio e toque de cabeça. Posteriormente, Wallace Yan marcou o terceiro e fechou o caixão.

Na comemoração do primeiro gol do Flamengo, Bruno Henrique foi até a arquibancada e comemorou com o seu filho, o pegando no colo.

Bruno Henrique é o maior vencedor, ao lado de Arrascaeta, da história do Flamengo

Ao lado de Arrascaeta, Bruno Henrique é o jogador que mais conquistou títulos com a camisa do Flamengo. No total, são 15 troféus para o atacante. Os triunfos são: duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

Mudanças de Filipe Luís melhoram o Flamengo

A escolha de Filipe Luís por colocar Bruno Henrique mudou a postura da equipe do Flamengo, que começou a chegar com mais facilidade no ataque. Anteriormente, no primeiro tempo, o Rubro-Negro passou por dificuldades, muito pelas escolhas do treinador.

Afinal, em comparação com o time que iniciou a vitória contra o Espérance, na primeira rodada, Léo Ortiz, Varela e Pedro começaram no banco. Danilo, Wesley e Gonzalo Plata foram as novidades.

Muitas bolas cruzaram a área de ataque do Flamengo, que faltou o camisa 9, ou o próprio Bruno Henrique, para finalizar ao gol. Durante o jogo, Filipe Luís colocou Varela, Bruno Henrique, Wallace Yan e Michael e Pedro.