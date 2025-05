O Flamengo venceu o Botafogo-PB por 4 a 2 na noite desta quarta-feira (21) e carimbou a vaga às oitavas de final da Copa do Brasil. Danilo, Pedro, Varela e Cebolinha marcaram os gols do Rubro-Negro no Maracanã, que contou com 25.814 torcedores presentes. Henrique Dourado, ex-Fla, e Rodrigo Alves descontaram para o Alvinegro. No jogo de ida, a equipe do técnico Filipe Luís havia vencido por 1 a 0 (placar agradado de 5 a 2).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Além da classificação, o Flamengo garantiu a premiação de R$ 3,6 milhões. O adversário na próxima fase da competição será definido em sorteio na CBF. Não haverá cabeças de chaves. Ou seja, qualquer equipe classificada pode enfrentar o time carioca.

Como foi o jogo entre Flamengo e Botafogo-PB

O primeiro tempo no Maracanã contou com o domínio do Flamengo. Superior tecnicamente, mesmo com alguns titulares poupados, a equipe rubro-negra começou os trabalhos cedo, e balançou a rede do Botafogo-PB logo aos quatro minutos. Em jogada de escanteio, Danilo estufou a rede. Ditando o ritmo, o time mandante ampliou dois minutos depois, com Pedro.

continua após a publicidade

Danilo comemora gol pelo Flamengo na Copa do Brasil (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O Belo saiu para o jogo após o tento do atacante, mas viu Varela ampliar o marcador aos 21', com assistência de Ayrton Lucas (de lateral para lateral). Em uma de suas raras saídas para o ataque, o Alvinegro descontou com Henrique Dourado aos 35'. Lei do ex. Afinal, o Ceifador é ex-jogador do Flamengo. O gol contou com falha do goleiro Matheus Cunha.

Segundo tempo

Com a mesma pressão do primeiro tempo, o Flamengo entrou em campo na segunda etapa balançando a rede. Aos três minutos, Cebolinha marcou o quarto gol rubro-negro. Com a larga vantagem no marcador, o técnico Filipe Luís colocou em campo jogadores que não vinham atuando, como Lorran e João Alves. Em contrapartida, chamou Arrascaeta para entrar no lugar de Cebolinha. O camisa 10 ficou fora do último jogo (empate com o Botafogo-RJ).

continua após a publicidade

Apesar do controle de jogo rubro-negro, o Belo chegou ao segundo gol aos 23'. Em sobra de escanteio, Rodrigo Alves acertou um bonito chute cruzado, sem chance para Matheus Cunha. Até o fim da partida, o Flamengo acumulou chances para ampliar o marcador, mas ficou com a vitória por 4 a 2.

O que vem por aí para Flamengo e Botafogo-PB

O próximo jogo do Flamengo é pelo Brasileirão, quando enfrenta o Palmeiras no domingo, fora de casa. Já o Botafogo-PB recebe o Retrô (que eliminou o Fortaleza na Copa do Brasil), também no domingo, pela Série C.

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO 4X2 BOTAFOGO-PB (agregado 5x2)

3ª FASE (VOLTA) – COPA DO BRASIL

📆 Data e horário: quarta-feira, 21 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

🥅 Gols: Danilo, 4'/1°T (1-0), Pedro, 6'/1°T (2-0), Varela, 21'/1°T (3-0), Henrique Dourado, 35'/1°T (3-1), Cebolinha, 3'/2°T (4-1), Rodrigo Alves, 23'/2°T (4-2)

🟨 Cartões amarelos: Henrique Dourado, Evandro e Silvinho (BOT)

🟥 Cartão vermelho: -

Flamengo (Técnico: Filipe Luís)

Matheus Cunha; Varela (Wesley), João Victor, Danilo e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Gerson (João Alves) e Matheus Gonçalves (Juninho); Michael (Lorran), Cebolinha (Arrascaeta) e Pedro.

Botafogo-PB (Técnico: Márcio Fernandes)

Michael Fracaro; Erick, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Gama (Silvinho), Thallyson (Lucas Balardin) e Igor Machado (JP Iseppe); Guilherme Santos (Camilo), Gabriel Honório (Rodrigo) e Henrique Dourado.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR);

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR);

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real