Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense realizaram suas estreias pela primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. As equipes brasileiras atuaram em três estádios diferentes nos Estados Unidos em seus jogos inaugurais do torneio. O Lance! fez um levantamento sobre a presença de torcedores em jogos dos clubes brasileiros nos estádios do Mundial de Clubes e o Palmeiras aparece como líder em ocupação de assentos no torneio entre as equipes do país.

Jogo entre Palmeiras e Porto teve melhor público em partidas envolvendo brasileiros no Mundial (Foto: Franck Fife / AFP)

As quatro equipes brasileiras classificadas para o Mundial jogaram entre o domingo e a terça-feira em três diferentes sedes do torneio. Por isso, o principal medidor de ocupação dos estádios não está na quantidade de público geral no jogo e sim na ocupação dos assentos disponíveis em relação à capacidade de cada arena norte-americana.

Além de analisar os números, os enviados especiais do Lance! para a competição que está sendo realizada nos Estados Unidos também contribuíram com relatos enviados diretamente do país. Por meio de sua observação nos estádios, os profissionais que fazem a cobertura dos times brasileiros no Mundial relataram suas experiências nas partidas inaugurais de cada equipe no torneio.

Palmeiras

Entre os jogos dos times brasileiros, o do Palmeiras foi o que teve a melhor ocupação na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. 46.275 torcedores acompanharam o empate em 0 a 0 com o Porto, no jogo que foi disputado no MetLife Stadium no último domingo (15). O estádio de Nova York tem capacidade para 82.500 torcedores e teve uma ocupação de cerca de 56%.

Torcedores do Palmeiras no empate com o Porto (Foto: Franck Fife / AFP)

— 46 mil são mais pessoas do que cabem no Allianz Parque, por exemplo, e fazendo uma conta básica, minha sensação é que a cada cinco torcedores, quatro do estádio eram do Palmeiras. Então, os arredores do estádio foram tomados. Existe a dificuldade aqui nos Estados Unidos de fazer muitas coisas a pé, então, o estádio fica perto de várias rodovias. Os torcedores se reuniram em Manhattan, os arredores foram tomados para o clima do Palmeiras, só que as arquibancadas, elas são mais frias, no sentido do pessoal demorar para entrar no estádio — informou Vitor Palhares, setorista do Palmeiras.

Botafogo

O Botafogo foi o segundo dos brasileiros a entrar em campo. O Alvinegro carioca jogou tamém jogou no domingo, em Seattle, na Costa Oeste dos Estados Unidos. A vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders, que jogou em casa, teve a presença de 30.151 torcedores no Lumen Field, que tem capacidade para 68.740 pessoas em seus setores. A ocupação foi de 43,8% dos assentos.

Torcedores do Botafogo na partida contra o Seattle Sounders pelo Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

— Essa é exatamente a média de público do Seattle Sounders nos jogos no Lumen Field. Tinha entre 600 e mil botafoguenses no estádio, mas vale ressaltar que Seattle fica no noroeste do País. É longe e a viagem cara. A expectativa é de maior número de torcedores em Los Angeles — explicou Marcio Dolzan, setorista do Botafogo.

Flamengo

O Flamengo jogou contra o Espérance na segunda-feira (16) para um público de 25.797 pessoas no Lincoln Financial Field. O estádio, localizado na Filadélfia, tem capacidade para 67.594 torcedores e teve uma ocupação de 38,1% dos lugares no primeiro jogo do Rubro-Negro no Mundial de Clubes.

Torcedores do Flamengo na partida contra o Espérance pelo Mundial de Clubes (Franck Fife / AFP)

— Público ficou abaixo do esperado. Não teve adesão dos norte-americanos locais, apenas dos torcedores dos respectivos clubes. Os setores superiores do estádio ficaram fechados e, quem pagou para a parte de cima (mais barata), recebeu o up grade e foi para a parte inferior. As torcidas estavam bem divididas, com uma ligeira vantagem para o Flamengo e o clima muito tranquilo entre os torcedores — relatou Lucas Bayer, setorista do Flamengo.

Fluminense

Assim como o Palmeiras, o Fluminense estreou contra um time europeu no Mundial de Clubes jogando no MetLife Stadium. O Tricolor empatou por 0 a 0 com o Borussia Dortmund nesta terça-feira (17) em Nova York. Segundo a Fifa, o público do jogo foi de 29.755 torcedores, o que representou uma ocupação de 36% dos assentos do estádio.

Arquibancadas do MetLife Stadium em Fluminense x Borussia Dortmund, no Mundial de Clubes (Foto: Sharon Prais / Lance!)

— O anel inferior ficou cheio, mas não chegou a ficar completamente lotado. A parte intermediária das arquibancadas teve uma ocupação similar e a parte superior ficou vazia. A torcida do Fluminense aparentou ser maioria e fez mais barulho no estádio — explicou Sharon Prais, setorista do Tricolor.

