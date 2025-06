Botafogo tenta corrigir ‘pecados’ para o jogo com o PSG no Mundial

PASADENA (EUA) - Ansiedade antes da estreia, alívio após a vitória, correção de rumo até quinta-feira (19), quando encara o PSG. Eis um resumo do Botafogo nestes primeiros oito dias nos Estados Unidos para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Mas, numa competição de tiro curto e em que qualquer tropeço pode ser fatal, ajustar o time para o duelo mais importante da primeira fase é crucial.

A vitória por 2 a 1 sobre o Seattle Sounders tirou um peso das costas do Botafogo, mas não todo. Isso porque o segundo tempo foi ruim, evidenciando problemas defensivos e de transição. Se repetir os mesmos erros diante do PSG, atual campeão europeu e que goleou na estreia, a derrota pode bater à porta. E o técnico Renato Paiva sabe disso.

— As correções vão ter que ser feitas em cima de vídeo, porque são três dias (até o confronto) e nós temos que fazer essas correções dentro do momento de recuperação da maior parte dos jogadores. Olhar de fato para esses pecados desta exibição (diante do Seattle Sounders), que não podem acontecer com um adversário como o PSG — disse o técnico do Botafogo.

— Nós tivemos muita atenção ao ver o jogo de hoje (domingo) do PSG. É uma grande equipe, um coletivo muito forte, tem muita forma de jogar e de atacar. É uma equipe agressiva defensivamente, mas também tem os seus momentos e também deixa alguns momentos para o adversário atacar e poder ter a bola — avaliou o treinador

Erros defensivos podem custar caro ao Botafogo diante do PSG

Renato Paiva não foi específico sobre quais teriam sido os pecados do Botafogo na estreia, mas voltou a deixar claro que algo o incomoda na defesa. Ele também admitiu que as mudanças que fez no jogo com o Seattle, sobretudo a entrada de Joaquín Correa na vaga de Mastriani, não deram certo.

Os reforços do Botafogo chegaram já em meio à preparação para o Mundial, o que faz com que as alternativas do time para os momentos de dificuldade nos jogos sejam atletas ainda sem o ritmo ou entrosamento adequados.