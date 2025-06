Botafogo aproveita o Mundial e leva escolinhas do clube aos EUA

PASADENA (EUA) - Enquanto disputa o Mundial de Clubes e faz da Califórnia sua base nos Estados Unidos, o Botafogo aproveita para internacionalizar a marca. Até o dia 27, o clube realiza camps — treinamentos para crianças e adolescentes — por três cidades norte-americanas.

O projeto é voltado a meninos e meninas de 7 a 17 anos. Ele começou por Tulsa, em Oklahoma, passa neste momento por San Francisco, na Califórnia, e a partir do dia 23 chegará a Los Angeles, no mesmo estado.

As aulas são divididas por faixas etárias e incluem sessões de treinamento técnico e tático inspiradas nos modelos aplicados às categorias de base do Botafogo. “A iniciativa, além de consolidar a presença internacional do clube, também conecta a marca alvinegra com a crescente comunidade de jovens atletas e torcedores nos Estados Unidos”, considera o clube.

Novos negócios e parceiros

O foco do projeto é fortalecer a marca no exterior, bem como buscar novos negócios e parceiros comerciais. O clube ressalta ainda que a iniciativa contribui para difundir o próprio futebol brasileiro. “É uma oportunidade de formar atletas, mas também de formar vínculos com novos públicos, culturas e mercados”, considera o Botafogo.

Criado pela Botafogo Academy — projeto voltado às escolinhas do clube —, os camps nos Estados Unidos são realizados em parceria com a Licenci Sports + Tech e a Tetra Brazil. A Licenci tem parceria com outros clubes do Brasil, como Atlético-MG e Vitória, e atualmente conta 135 unidades no País. A Tetra Brazil, por sua, cuida da logística e ativação local dos camps.

Botafogo House reúne torcedores no Mundial até 22 de junho

Além dos camps, o Botafogo tem outras ações nos Estados Unidos durante o Mundial de Clubes. Uma delas é a Botafogo House, espaço em Venice Beach. O espaço tem 1,8 mil metros quadrados e reúne torcedores e entusiastas do Botafogo até o dia 22.