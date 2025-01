Infantino se encontra com Trump; EUA sediarão Mundial de Clubes e Copa do Mundo

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, se encontrou nessa sexta-feira (17) com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Trump será empossado para seu segundo mandato nesta segunda-feira (20). Será nos EUA, sob o mandato dele, que a Fifa irá organizar as próximas duas principais competições de futebol do planeta, o Mundial de Clubes 2025 e a Copa do Mundo de 2026 — essa em conjunto com México e Canadá.

O encontro entre Trump e Infantino aconteceu em Mar-a-Lago, na Flórida, onde o presidente eleito costuma passar seus períodos de descanso.

— Discutimos a Copa do Mundo de Clubes da Fifa deste verão (no hemisfério norte) e a Copa do Mundo da Fifa de 2026, dois torneios verdadeiramente globais que os Estados Unidos terão um papel fundamental em sediar — escreveu Infantino em seu perfil no Instagram.

Na postagem, o presidente da Fifa ainda agradeceu a Trump “pelo seu tempo e pelo apoio à Fifa nos próximos meses”.

— Os Estados Unidos dão as boas-vindas ao mundo e o futebol une o mundo! — acrescentou Infantino

Gianni Infantino está nos EUA para início do Tour do Troféu

Gianni Infantino está nos Estados Unidos para o lançamento do Tour do Troféu do Mundial de Clubes 2025. O evento de lançamento aconteceu na quinta-feira (16) em uma loja da grife de joias Tiffany & Co em Nova York. A joalheria de luxo confeccionou o troféu.

A partir de agora, o tour irá visitar 29 cidades mundo afora, passando pelas sedes dos 32 clubes que irão disputar o Mundial de Clubes da Fifa 2025. As datas das visitas no Rio de Janeiro, que tem Botafogo, Flamengo e Fluminense classificados para o Mundial, e São Paulo, cujo representante é o Palmeiras, ainda não foram divulgadas.