Mundial de Clubes 2025: Bebeto cita Tetra e ‘relação forte’ com os EUA

Tetracampeão com a Seleção Brasileira em 1994, Bebeto está animado com o fato de o Mundial de Clubes 2025 da Fifa ser realizado nos Estados Unidos. Para o ex-atacante, a conquista do Tetra deixou uma ligação muito forte do futebol brasileiro com o país da América do Norte, e isso pode se refletir na competição de clubes deste ano.

— Os Estados Unidos são uma coisa muito forte pra gente, porque foi lá que a gente conseguiu o Tetracampeonato Mundial, em 1994. A gente gosta de jogar lá, a gente se sente bem — afirmou Bebeto, em entrevista à Fifa.

O ex-atacante avalia que o nível da competição será alto. Ele destacou os grandes clubes europeus, mas ponderou que os quatro brasileiros classificados estarão, sim, na briga pelo título do Mundial de Clubes 2025

— Os clubes brasileiros vão forte também, porque têm grandes jogadores, grandes equipes, Palmeiras, Fluminense, Botafogo e Flamengo... vão brigar pelo título — disse Bebeto, que lembrou o fato de a competição acontecer ao fim da temporada europeia, o que vai exigir mais dos clubes do Velho Continente.

— Vai ser preciso muita luta, muito trabalho, muita dedicação. O campeonato vai ser longo, e logo depois de terminar os campeonatos europeus.

Campeão Mundial pela Seleção Brasileira, Bebeto também teve a chance de conquistar a Copa Intercontinental, à época considerado o Mundial de Clubes, em 1997. Na ocasião, ele foi um dos jogadores contratados pelo Cruzeiro para o jogo único com o Borussia Dortmund, em Tóquio. O time mineiro acabou perdendo por 2 a 0.

Mundial de Clubes 2025: Infantino ganha camisas de Palmeiras e Flamengo

Nos Estados Unidos para ações visando o Mundial de Clubes 2025, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, se encontrou com dirigentes de clubes sul-americanos esta semana. Em sua conta no Instagram, Infantino postou fotos recebendo uma camisa do Flamengo das mãos do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e uma do Palmeiras, que foi entregue por um dos advogados do alviverde, Ulisses Bresciani. Jorge Brito, que preside o River Plate, e o ex-jogador uruguaio Enzo Francescoli também se encontraram com o presidente da Fifa.