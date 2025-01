A Fifa anunciou nesta sexta-feita, durante evento em Nova York, que o troféu do Mundial de Clubes visitará todos os 32 clubes participantes, passando por 20 países. Entre os clubes brasileiros selecionados estão Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras.

A iniciativa da entidade máxima de futebol visa fortalecer a conexão entre os torcedores, seus times e o tão sonhado troféu do Mundial de Clubes, que está previsto para ocorrer no meio deste ano, nos Estados Unidos.

Em entrevista à "TV Globo", Gianni Infantino, presidente da Fifa, falou sobre a turnê do troféu e também sobre o novo Mundial de Clubes, que, para ele, irá apontar quem é o "verdadeiro campeão mundial".

- Desde 1930, nós conhecemos as nações campeãs do mundo. Entre os clubes, temos as competições na Europa, em todos os continentes, temos a Copa Intercontinental, mas não temos um Mundial verdadeiro, em que os 32 melhores times do mundo, sendo quatro do Brasil, podem jogar para determinar o verdadeiro campeão do mundo de clubes.

O evento reuniu alguns ídolos, como argentino Javier Zanetti, representando a Inter de Milão, o uruguaio Enzo Francescoli, pelo River Plate, além de ex-craques como o alemão Michael Ballack e o italiano Francesco Totti.

- O Fifa Club World Cup Trophy Tour dará aos jogadores, treinadores e fãs do mundo todo a chance de ver o prêmio mais cobiçado do futebol mundial de clubes ao vivo, levando sua paixão ao mundo e unindo-os em sua empolgação e no sonho de se tornarem os primeiros vencedores do novo Mundial.

Tour da Taça - a trajetória que o troféu do Mundial de Clubes fará

Após a cerimônia realizada em Nova York, o Troféu da Copa do Mundo de Clubes da Fifa viajará para a Europa e embarcará em uma turnê épica de 147 dias por 20 países e 29 cidades, começando por Lisboa, Portugal.

De Manchester a Tóquio, do Rio de Janeiro a Casablanca, essa jornada de cinco meses culminará em Miami a tempo para a partida de abertura do torneio no sábado, 14 de junho de 2025, quando o Inter Miami CF enfrentará o Al Ahly FC no Hard Rock Stadium com capacidade para 65.000 pessoas.

Design do taça do Mundial de Clubes

O novo e inovador Troféu da Copa do Mundo de Clubes foi projetado pela Fifa e criado em colaboração com a joalheria de luxo global, Tiffany & Co. A imagem da nova taça foi revelada pela primeira vez em novembro de 2024, digitalmente, e oficialmente apresentado ao público durante o sorteio do Supermundial, em Miami.