Mundial: torcedores podem desembolsar mais de R$ 26 mil para acompanhar seu clube

Os torcedores de Palmeiras, Botafogo, Flamengo e Fluminense que quiserem ver os jogos de seus clubes pessoalmente no Mundial de Clubes da Fifa de 2025, que serão disputados nos Estados Unidos em junho, precisarão desembolsar alguns milhares de reais em ingressos.

Os valores das entradas tanto para os jogos da fase de grupos, quanto para as fases eliminatórias, já foram divulgados. Além de gastar com passagens, hospedagens e alimentação, os torcedores terão que gastar com ingressos que vão de cerca de 100 dólares (cerca de R$ 600 na cotação atual) na fase inicial, e chegam a 2.230 mil dólares (cerca de R$ 13 mil) na final.

Os torcedores do Palmeiras, por exemplo, pode chegar a gastar mais de R$ 26 mil para acompanhar todos os jogos do time, se ele chegar à final. Veja:

Preço dos ingressos na fase de grupos

Palmeiras x Porto-POR

Arquibancada superior: $89 (R$ 537)

Arquibancada inferior: $143 (R$ 863)



Palmeiras x Al-Ahly-EGI

Arquibancada superior: $80 (R$ 482)

Arquibancada inferior: $116 (R$ 700)



Inter Miami-EUA x Palmeiras

Arquibancada superior: $80 (R$ 482)

Arquibancada inferior: $178 (R$ 1.074)

Palmeiras e Fluminense estão classificados para o Mundial (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Oitavas de final

Arquibancada superior: $ 116 (R$ 700)

Arquibancada inferior: $ 214 (R$ 1.291)

Quartas de final

Arquibancada superior: $ 279 (R$ 1.684)

Arquibancada inferior: $ 496 (R$ 2.994)

Semifinal

Arquibancada superior: $ 526 (R$ 3.175)

Arquibancada inferior: $ 995 (R$ 6.000)



Final

Arquibancada superior: $ 892 (R$ 5.384)

Arquibancada inferior: $ 2.230 (R$ 13.461)

Neste cenário, se o Palmeiras chegar à final, o torcedor do Alviverde pode gastar cerca de R$ 12.450, comprando os ingressos mais baratos disponíveis, ou R$ 26.391, com os ingressos mais caros.

Vale ressaltar que os valores das entradas para os jogos da primeira fase variam de clube para clube. Além disso, é afetado pela variação da cotação do dólar.