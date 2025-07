Materazzi projeta Fluminense x PSG na final do Mundial de Clubes

Em entrevista para a Cazé TV antes da partida entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, Materazzi, ex-zagueiro da Inter de Milão e campeão do Mundo em 2006 pela Itália, falou que acredita na classificação do Fluminense para fazer a final contra o PSG. Além disso, o italiano exaltou o desempenho do zagueiro Freytes na Copa do Mundo de Clubes.

— Eu acredito na equipe brasileira. Ontem, eu fiz a previsão de que a final seria PSG e Fluminense, mas eu não sei. Você sabe que no futebol tudo pode acontecer — disse Materazzi.

O ex-jogador também exaltou a qualidade do time do Fluminense e falou que admira Freytes, zagueiro tricolor.

— [o Fluminense] Venceu a Inter, que é meu time, a defesa está muito bem, a torcida é muito legal, o Thiago Silva é uma lenda e eu gosto muito do Freytes, acho que ele é um dos melhores defensores da competição — completou.

Por ter recebido o segundo cartão amarelo na partida contra o Al-Hilal, Freytes está de fora da partida desta terça-feira (8).

(Foto: Lucas Merçon/FFC)

Escalações de Fluminense e Chelsea

A escalação do Fluminense que vai a campo para enfrentar o Chelsea tem: Fábio; Ignácio, Thiago Silva e Thiago Santos; Guga, Bernal, Nonato, Hércules e Renê; Germán Cano e Jhon Arias.

Por sua vez, o Chelsea vai a campo com: Sanchez; Gusto, Chalobah, Tosin e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Nkunku, Cole Palmer e Pedro Neto; João Pedro.

