A CazéTV terá a presença de Ronaldo Fenômeno na final do Mundial, no próximo domingo (13). Ele estará no gramado do MetLife Stadium, em New jersey (EUA), ao lado de Casimiro e Barbara Coelho. A ação é uma parceria com um dos patrocinadores do Canal, o Itaú.

- Fala, Cazé. O Itaú me contou que vocês estão querendo fazer uma resenha no domingo, na CazéTV. Então, segura essa: o Itaú vai fazer acontecer e vai ser, claro, onde eu me sinto mais à vontade: no campo, né? - anunciou Ronaldo, em vídeo gravado para o canal.

Ronaldo Fenômeno será comentarista na final do Mundial de Clubes (Foto: Glyn Kirk/AFP)

Cazé TV tem mudança estratégica para Fluminense x Chelsea pelo Mundial

A CazéTV vai acompanhar in loco as semifinais e a final do Mundial de Clubes da FIFA, com transmissões e conteúdos especiais produzidos direto dos Estados Unidos. O trio formado por Casimiro, Luisinho e Donan será responsável pela narração e comentários na cabine.

Na partida entre Fluminense e Chelsea, a cobertura de campo será comandada por Bárbara Coelho, com João Barreto, Beltrão, Papi Coisa Linda e Diogo Defante participando da transmissão com entrevistas, bastidores e entradas ao vivo. Thiago Neves, ex-meia e ídolo do Fluminense, também integra o time como comentarista convidado.

Na quarta-feira (9), para o confronto entre Paris Saint-Germain e Real Madrid, a escala se mantém, com Djalminha reforçando a equipe para as análises da semifinal europeia.