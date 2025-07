NOVA JERSEY (EUA) - Há poucos minutos do início da partida entre Fluminense e Chelsea, pela semifinal do Mundial de Clubes, o presidente Mário Bittencourt contou bastidores do elenco no clima pré-jogo e revelou uma "superstição" com uma bandeira com o escudo do Tricolor. Segundo o mandatário, a bandeira é uma espécie de tradição nos jogos do torneio da Fifa, em que ela é levada até o centro do campo após as classificações.

— Clima de muita concentração, a mesma de todos os outros jogos. Foco no jogo, foco no trabalho e humildade para caramba. Porque sabemos que é mais um confronto muito difícil. Obviamente não chegamos como favoritos da competição, mas é isso que está nos fazendo seguir em frente. Saber da nossa humildade, da luta, e que a gente precisa se desdobrar em campo para levar a gente à final — disse Mário Bittencourt, em entrevista ao "Sportv".

— É uma bandeira pessoal. Eu trouxe escondida na mochila, sem ninguém ver. Estou levando ela para o centro do campo depois das classificações. Não tem nada a ver com superstição, é apenas uma bandeira minha e não comentei com ninguém (risos). Prometi para mim mesmo se passássemos da Inter de Milão iríamos fazer a bandeira no centro do campo para celebrar nosso escudo e nossa união. É apenas uma tradição — seguiu.

Mário revela clima nos bastidores e superstição antes de Fluminense x Chelsea (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Caminho do Fluminense no Mundial de Clubes

O Fluminense passou em segundo no Grupo F do Mundial. O Tricolor empatou com o Borussia Dortmund (Alemanha) por 0 a 0 na primeira partida, mas chamou atenção pelo desempenho dominante. Depois, superou o Ulsan (Coreia do Sul) por 4 a 2, de virada. Na terceira partida da fase de grupos, novo empate por 0 a 0, dessa vez com o Mamelodi Sundowns (África do Sul).

Nas oitavas de final, a equipe de Renato Gaúcho surpreendeu o mundo ao derrotar a Inter de Milão (Itália), finalista da última Champions League, por 2 a 0. Posteriormente, o Flu teve jogo duro com o bilionário Al-Hilal, da Arábia Saudita, vencido por 2 a 1. Agora, enfrenta o Chelsea, responsável por eliminar o Palmeiras, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

