BAP, do Flamengo, se reúne com Gianni Infantino, presidente da FIFA

Luiz Eduardo Baptista (BAP), do Flamengo, se reuniu com Gianni Infantino, presidente da FIFA, nesta quinta-feira (16). O encontro foi durante um evento para tratar do Mundial de Clubes 2025, em Nova York, nos Estados Unidos. Em sua contra no Instagram, o mandatário da entidade máxima do futebol mundial registrou a reunião com o dirigente do Flamengo.

- Foi um prazer encontrar o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, e os vice-presidentes Marcos Motta e Carlos Peixoto, emNova York, hoje mais cedo. Mais uma vez, parabenizei os três pela classificação para o novo Mundial de Clubes da FIFA, que começará em 14 de junho, em que enfrentarão o Espérance Sportive de Tunis, o Chelsea FC e o Club León no grupo D. É um grande momento para o Flamengo e para o futebol de clubes, enquanto nos preparamos para um torneio que promete ser inesquecível - publicou Infantino.

BAP entregou uma camisa do Flamengo com o nome de Gianni Infantino e o número 25, em alusão ao ano do Mundial de Clubes.

Luiz Eduardo Baptista, BAP, com presidente da Fifa (Foto: Divulgação)

Além de BAP, presidentes de outros clubes também participaram da reunião para tratar da competição. A estreia do Flamengo na competição será no dia 16 de junho, às 22h (de Brasília), contra o Espérance (TUN), no Lincoln Financial Field. Posteriormente, encara Chelsea (ING) e León (MEX) nos dias 20 e 24, respectivamente, do mesmo mês.

