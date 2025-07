Cafu revela bastidores da FIFA sobre Fluminense no Mundial

Minutos antes da bola rolar para a semifinal do Mundial de Clubes, o capitão do penta, Cafu, analisou a trajetória do Fluminense na competição. Em entrevista à CazéTV, o ex-lateral exaltou a campanha histórica do Tricolor e revelou o que, nos bastidores da FIFA, é apontado como o segredo do sucesso do time de Renato Gaúcho.

O 'segredo' do Flu e a comparação com o PSG

Para Cafu, o Fluminense é um exemplo dentro do torneio de como um projeto bem estruturado pode superar o poder financeiro. Ele usou o Paris Saint-Germain como exemplo para explicar seu ponto de vista.

— Claro que quando começa uma competição desse tipo, começam a comparar o salário dos grandes times europeus em relação ao investimento que fizeram. O Fluminense, de repente, foi o que fez menos investimento em relação a grandes contratações, mas fez na pessoa certa: o treinador que deu um padrão de jogo pro time, fez com que jogassem — analisou Cafu.

— Óbvio que se você tem condições de colocar os melhores jogadores juntos, isso é fantástico, mas não quer dizer que vai dar certo. Lembra do PSG com Neymar, Mbappé e Messi? Acabou não dando certo. Agora o PSG foi campeão da Champions sem suas maiores estrelas. Então, o que o Fluminense vem fazendo não é surpresa — completou.

Time do Fluminense na partida contra o Al-Hilal, pelo Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

'Para nós não é surpresa': Cafu exalta time de Renato

O capitão do penta também criticou a "mania" do brasileiro de subestimar os próprios times e afirmou que a campanha do Fluminense até aqui não o surpreende.

— Para nós não é novidade. As pessoas têm a mania de menosprezar os times do Brasil, o próprio brasileiro tem a mania de não acreditar na nossa capacidade. E o Fluminense tem mostrado isso. Dentro de campo são 11 contra 11, um time bem posicionado, muito bem treinado, não teve medo de jogar com os grandes, está encarando de igual para igual — disse.

— Para nós não é surpresa ver o Fluminense na semifinal, não. Como não é surpresa ver na final, e também não é surpresa o Fluminense ganhando essa competição. A gente torce, acredita, vê o trabalho que o Renato tá fazendo — finalizou.

