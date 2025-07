Veja salário milionário de Pedro Neto, artilheiro do Chelsea no Mundial

O Chelsea enfrenta o Fluminense na tarde desta terça-feira (8) na briga por uma vaga na final do Mundial de Clubes. O Tricolor das Laranjeiras mira uma classificação histórica e, mais uma vez, precisará se impor diante de um adversário com uma ampla vantagem financeira. Os ingleses estão entre os times mais ricos que disputam a competição da Fifa.

Os Blues fazem um investimento anual quase três vezes maior do que o Fluminense na folha salarial. A equipe comandada por Todd Boehly é a quarta maior folha entre os 32 clubes que disputam a competição internacional. O investimento é de pouco mais de 169 milhões de euros, o que corresponde a R$ 1,089 bilhão na cotação atual. A informação é da plataforma Capology, especializada em salários de jogadores e finanças dos clubes.

Entre os maiores salários do elenco inglês está o atacante Pedro Neto. O português é o artilheiro do Chelsea no Mundial de Clubes com três gols marcados e tem o sétimo maior salário do elenco. Na sua frente estão Reece-James, Raheem Sterling, Wesley Fofana, Christopher Nkuku, Enzo Fernándeze Marc Cucurella.

Anualmente, Pedro Neto recebe 8,32 milhões de euros, o que corresponde a R$ 53,3 milhões na cotação atualizada. Por mês, o valor gasto pelo Chelsea é de R$ 4,44 milhões, valor considerado alto no comparativo ao que é investido pelos clubes brasileiros.

Na comparação com o Fluminense, o valor recebido por Pedro Neto corresponde a 14,1% do total investido pelo clube carioca em toda sua folha salarial. A comparação dá dimensão da disparidade de investimento entre a equipe da elite inglesa e o representante brasileiro.

Pedro Neto está no top dez maiores salário do Chelsea. (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

