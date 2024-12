Mundial de Clubes 2025: Fifa define os grupos

O Palmeiras enfrentará o Porto, o Flamengo terá pela frente o Chelsea, o Fluminense irá encarar o Borussia Dortmund. E o Botafogo, atual campeão da Libertadores, ficou no mesmo grupo de Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid. Esses são alguns dos confrontos que foram definidos no sorteio do Mundial de Clubes 2025, realizado nesta quinta-feira (5), em Miami, uma das sedes da competição.

O sorteio não criou nenhum "grupo da morte", mas alguns clubes brasileiros tiveram mais sorte do que outros. O Palmeiras ficou no Grupo A, e terá o Porto, o Al Ahly e o Inter Miami, de Messi, como adversários. O Botafogo — única equipe do País que não será cabeça de chave — terá de encarar dois europeus no Grupo B, mas conseguiu escapar dos gigantes e enfrentará PSG e Atlético de Madrid, além do Seattle Sounders.

No Grupo D, o Flamengo começará sua caminhada no Mundial de Clubes 2025 diante do Espérance, e terá ainda que encarar o Chelsea e o León. Por fim, o Fluminense, no Grupo F, abre sua participação diante do Borussia Dortmund, e depois enfrentará Ulsan e Mamelodi Sundowns.

O Mundial de Clubes 2025 será disputado entre 15 de junho e 13 de julho, nos Estados Unidos. Ao todo, serão 12 sedes.

Confira os grupos do Mundial de Clubes 2025

Grupo A

Palmeiras (BRA)

Porto (POR)

Al Ahly (EGI)

Inter Miami (EUA)

Grupo B

Paris Saint-Germain (FRA)

Atlético de Madrid (ESP)

Botafogo (BRA)

Seattle Sounders (EUA)

Grupo C

Bayern de Munique (ALE)

Auckland City (NZL)

Boca Juniors (ARG)

Benfica (POR)

Grupo D

Flamengo (BRA)

Espérance de Túnis (TUN)

Chelsea (ING)

León (MEX)

Grupo E

River Plate (ARG)

Urawa Red Diamonds (JAP)

Monterrey (MEX)

Internazionale (ITA)

Grupo F

Fluminense (BRA)

Borussia Dortmund (ALE)

Ulsan (COR)

Mamelodi Sundowns (AFS)

Grupo G

Manchester City (ING)

Wydad Casablanca (MAR)

Al Ain (EAU)

Juventus (ITA)

Grupo H

Real Madrid (ESP)

Al Hilal (SAU)

Pachuca (MEX)

FC Salzburg (AUT)