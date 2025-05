Ángel Di María caminha para o final de seu contrato com o Benfica. O argentino de 37 anos tem vínculo com o clube, que vai disputar o Mundial, até o dia 30 de junho. Como a competição se encerra apenas no dia 13 de julho, Di María deveria renovar seu contrato pelo menos até o fim do torneio para estar à disposição do Benfica caso o clube avance para as fases mais agudas da competição.

Di Maria em ação em Benfica x Sporting (Foto: Filipe Amorim/AFP)

Em Portugal, a imprensa atua na cobertura do caso, tratado com importância, com atenção. Dessa forma, três possíveis cenários para o futuro de Di María são apontados pelos jornais do país. Todos variam entre a saída definitiva e permanência do argentino.

Segundo o jornal O Jogo, Di María vai assinar uma renovação curta com o Benfica para disputar o Mundial. A operação seria semelhante aos casos de Modric e Lucas Vázquez, que renovaram com o Real Madrid por um mês para a disputa do torneio.

Seguindo a mesma linha, o jornalista Gastón Edul, da TYC Sports, da Argentina, apontou que o atleta sairá do Benfica depois do Mundial e ficará livre no mercado.

O jornal Record, também de Portugal, afirmou que Di María não renovará o contrato e nem viajará para os Estados Unidos, ficando fora da disputa do Mundial de Clubes pelo Benfica. O veículo afirma que a despedida de Di María será no dia 25 de maio, na final da Taça de Portugal. A possibilidade de uma permanência de Di María para a próxima temporada existe, mas está praticamente descartada.

Di María deixa defensor para trás em Benfica x Vitória de Guimarães (Foto: Miguel Riopa/AFP)

Na temporada 2024/25, Di María disputou 38 jogos, marcou 15 gols e deu 8 assistências. No entanto, vem de uma sequência de seis jogos sem balançar as redes e não joga uma partida completa desde janeiro.

Di María pode disputar o Mundial por outra equipe

Com a regra da Fifa que criou uma nova janela de transferências para o Mundial de Clubes, Di María pode reforçar outra equipe participante do torneio. Para isso, o argentino precisa encerrar seu contrato antes do prazo final, já que as inscrições para novos atletas podem acontecer até dia 10 de junho.

Com isso, o atleta precisa negociar uma rescisão antecipada com o Benfica. Como consequência, o clube português pode pedir uma compensação financeira para a liberação adiantada do atleta, algo que se assemelha ao caso de Alexander-Arnold e sua ida para o Real Madrid antes do Mundial.