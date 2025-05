A defesa do Espérance tem sido uma das mais sólidas do futebol africano nos últimos anos — e grande parte desse mérito se deve a um nome em ascensão: Amanallah Memmiche. O jovem goleiro, de apenas 21 anos, já é considerado peça-chave da equipe tunisiana e chega ao Mundial de Clubes da FIFA 2025 querendo ser um grande obstáculo para o time do Flamengo, adversário dos norte-africanos na estreia do torneio.

Quando subiu para os profissionais, Memmiche conquistou uma marca impressionante: alcançou 30 partidas sem sofrer gols em sua carreira profissional em apenas 37 jogos disputados. Dez dessas partidas foram na Liga dos Campeões da CAF, torneio continental africano, evidenciando seu desempenho em competições de alto nível. O jovem goleiro também estreou com segurança pela seleção da Tunísia, mantendo a invencibilidade no gol em sua primeira partida com a equipe nacional.

Amanallah Memmiche no gol da Tunísia (Foto: Reprodução/Instagram/@amenallah_memich)

Na atual temporada, Memmiche participou de 30 jogos, sofreu 23 gols e saiu de campo sem ser vazado em 15 oportunidades — um desempenho que confirma sua consistência. Ao todo, já disputou 70 partidas como profissional, com impressionantes 43 jogos sem sofrer gols, o que representa mais de 60% de suas atuações.

Com Memmiche no gol, o Espérance garantiu recentemente seu 34º título da Liga Tunisiana, ampliando ainda mais a hegemonia nacional. Para efeito de comparação, o Club Africain, segundo maior campeão, soma 11 conquistas.

O Espérance está no Grupo D do Mundial de Clubes, ao lado de Flamengo, Chelsea e o vencedor do confronto entre Club América e Los Angeles FC. A estreia será justamente contra o Rubro-Negro, no dia 16 de junho, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Confira os jogos do Espérance no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo (BRA) x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia

🌏 A definir x Espérance (TUR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo D)

📅 20 de junho, sexta, às 19h (de Brasília)

🏟️ Geodis Park

🌏 Espérance (TUR) x Chelsea (ING)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo D)

📅 24 de junho, terça, às 22h (de Brasília)

🏟️ Filadélfia