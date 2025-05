O Botafogo está no grupo B do Mundial de Clubes junto com Atlético de Madrid, PSG e Seattle Sounders. Veja os principais destaques individuais dos adversários do Alvinegro na fase de grupos da competição.

Atlético de Madrid: Julián Alvarez

O argentino Julián Alvarez chegou ao Atlético após duas temporadas pelo Manchester City e tem correspondido muito bem ao investimento feito pelo clube espanhol. Em 2024/25, ele é o artilheiro do time com 27 gols e também é o atleta com mais jogos no elenco (51).

Julián Alvarez também é figura carimbada na seleção argentina. O jogador formado no River Plate foi titular em todos os jogos da Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta temporada. Alvarez assumiu a titularidade da seleção durante a Copa do Mundo de 2022 e marcou quatro gols na campanha do título.

PSG: Dembélé

O PSG vive uma grande temporada. O time francês já é campeão do campeonato nacional e está nas finais da Champions League e da Copa da França. O grande destaque do time na temporada é Ousmane Dembélé.

O jogador tem 45 participações em gol (33 gols e 12 assistências) em 45 jogos pelo time nesta temporada. Dembélé é o artilheiro do Campeonato Francês com 21 gols marcados e também é o artilheiro do time. O desempenho torna o jogador um dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Dembélé está na segunda temporada pelo PSG após passagem de pouco destaque pelo Barcelona, onde ficou por seis temporadas.

Seattle Sounders: Albert Rusnák

Com passagem pelo Manchester City, o meia eslovaco é o destaque da equipe norte-americana nesta temporada. Rusnák é o jogador com mais participações em gol do time (seis gols e três assistências) em 15 jogos disputados em 2025.

Em 2010, ainda na base, o jogador foi contratado pelo Manchester City, mas não conseguiu jogar pela equipe profissional do clube inglês. Após passagens pelo futebol holandês e pelo Real Salt Lake, também da MLS, o jogador de 30 anos chegou ao Sounders em 2022 e está na quarta temporada pelo time norte-americano.