Matheus Sávio, ex-jogador do Flamengo, recebeu um presente especial nesta semana. O meia do Urawa Reds, do Japão, foi presenteado por Marcus Thuram, que disputará o Mundial de Clubes pela Inter de Milão com uma camisa autografada.

continua após a publicidade

Matheus Sávio ganhou camisa autografada por Marcus Thuram, (Foto: Reprodução / X)

O Urawa Reds está no grupo E, ao lado de Inter de Milão, Monterrey e River Plate no Mundial. O time japonês enfrenta o clube italiano na segunda rodada da fase de grupos. Em entrevista ao Lance! Matheus Sávio falou sobre a expectativa para os jogos na competição.

Confira a entrevista completa de Matheus Sávio

Simulador do Mundial de Clubes é no Lance!. Acesse e simule como seu time irá finalizar o campeonato!

A ação foi promovida pela Inter de Milão e pelo Urawa Reds. No vídeo publicado no Instagram, Marcus Thuram envia a camisa para Matheus Sávio e os jogadores se complementam em um diálogo sobre o confronto. Veja:

continua após a publicidade

— Olá, Urawa Red Diamonds, sou Marcus Thuram e tenho um presente para vocês. Será entregue por uma pessoa especial vejo vocês em campo — disse o francês.

— Obrigado pela camisa, Thuram. Estou muito animado para jogar contra você no Mundial de Clubes. Vamos fazer um jogão — respondeu o brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No mesmo vídeo, Sávio envia uma camisa sua, que também é autografada, para Thuram. O atacante da Inter de Milão agradece o presente da mesma forma que o brasileiro. O clube italiano está na final da Liga dos Campeões e disputa sua última partida antes do Mundial de Clubes no dia 31, pela decisão da Champions League.

Do outro lado, o Urawa Reds entra em campo pela última vez antes do Mundial no dia 1 de junho. A partida é válida pelo Campeonato Japonês, que está na metade da sua disputa. Os clubes se enfrentam pela primeira vez na história nos Estados Unidos.

Inter de Milão x Urawa Reds no Mundial de Clubes

🌏 Inter de Milão x Urawa Reds

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Seattle