A vitória do Chelsea por 2 a 0 sobre o Fluminense na semifinal do Mundial de Clubes teve João Pedro como grande herói. O atacante de 23 anos foi contratado pelo clube inglês durante a competição e se apresentou ao novo time nos Estados Unidos. Ele fez sua estreia contra o Palmeiras, nas quartas de final do torneio da Fifa.

Revelado pelo Fluminense em 2019, João Pedro ficou no Fluminense por apenas um ano antes de ser vendido para o Watford, da Inglaterra. Mesmo com o pouco tempo em que atuou pelo time profissional do Tricolor, o jovem conseguiu estabelecer uma relação curiosa com o goleiro Fábio, que hoje é ídolo time carioca.

Naquele ano, o Cruzeiro, que era o clube defendido por Fábio, enfrentou o Fluminense quatro vezes. João Pedro atuou nos quatro confrontos e encarou o atual camisa 1 do Tricolor três vezes.

Relembre os duelos de João Pedro e Fábio

João Pedro em Cruzeiro x Fluminense na Copa do Brasil de 2019 (Foto: Marcelo Alvarenga/AGIF)

O primeiro encontro entre Fábio e João Pedro aconteceu na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil de 2019. Na ocasião, o jovem atacante começou no banco e entrou no jogo aos 38 minutos do segundo tempo. O Fluminense perdia a partida por 1 a 0 no Maracanã e João empatou o placar nos acréscimos do jogo, que terminou com o placar de 1 a 1.

No jogo de volta, disputado quase um mês depois do primeiro encontro, João Pedro foi titular contra o Cruzeiro de Fábio. O time mineiro saiu atrás, virou a partida no Mineirão e viu o atacante empatar o placar novamente nos acréscimos com um golaço de bicicleta.

O jogo foi para os pênaltis e dessa vez Fábio levou a melhor contra o jovem. Ele defendeu a cobrança do camisa 23 e ajudou o Cruzeiro a avançar para as quartas de final da Copa do Brasil de 2019. Os dois se enfrentaram novamente em outubro, pelo Campeonato Brasileiro, em um jogo que terminou sem gols.

João Pedro finaliza e marca golaço contra o Fluminense, do goleiro Fábio (Foto: Franck Fife / AFP)

Na terça-feira (8), a dupla esteve frente a frente mais uma vez. Em um duelo que poderia parecer improvável há alguns anos entre um time inglês e um brasileiro, João Pedro voltou a vencer Fábio. O atacante fez os dois golaços da vitória do Chelsea sobre o Fluminense e classificou seu time para a final do Mundial de Clubes.

Eleito o melhor em campo, João Pedro atingiu a média de um gol por partida em todas as vezes que enfrentou Fábio. Ele também nunca foi derrotado quando teve o camisa 1 do Fluminense como adversário. Agora, o jovem atacante vai em busca do seu primeiro título com a camisa do Chelsea.