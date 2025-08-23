Filipe Luís vai ao Maracanã assistir Flamengo x Barcelona pelo Mundial de Clubes Sub-20

A decisão do Mundial de Clubes Sub-20 entre Flamengo e Barcelona na tarde deste sábado (23) contou com a presença de Filipe Luís. O técnico do time profissional rubro-negro fez questão de comparecer ao Maracanã para assistir os Garotos do Ninho. Muitos deles, aliás, já foram treinados por ele.

continua após a publicidade

➡️ AO VIVO: Flamengo e Barcelona decidem final do Mundial Sub-20

Filipe Luís foi o técnico do Flamengo na conquista do Mundial Sub-20 no ano passado. Na ocasião, o Rubro-Negro venceu o Olympiacos por 2 a 1, em uma virada emocionante no Maracanã. Diante deste cenário, Filipe, além de vir acompanhar os jogadores que podem integrar a sua equipe, também prestigia os atletas que foram campeões com ele.

Filipe Luís no Maracanã para jogo do Flamengo Sub-20 (Foto: Lucas Bayer/ Lance!)

Outros nomes do profissional do Flamengo prestigiam os Garotos do Ninho

Além de Filipe Luís, o atacante Wallace Yan e o goleiro Dyogo Alves também estão no estádio carioca para acompanhar a final intercontinental.

continua após a publicidade

Jogadores do Flamengo no Maracanã para o Mundial Sub-20 (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Momento do Flamengo Sub-20

Atual bicampeão da Libertadores, o Fla vive 2025 de instabilidade, sobretudo no comando técnico. Apesar do título continental em março, o clube optou por demitir o treinador Cléber dos Santos. Para o lugar do comandante, o Mais Querido trouxe o português Nuno Campos, que pediu demissão após três meses no cargo

Agora, os Meninos do Ninho são treinados por Bruno Pivetti, contratado em julho. Além do novo técnico, o Flamengo conta com alguns destaques, entre eles Matheus Gonçalves, Lorran e Daniel Sales, todos com experiência na equipe profissional.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real