NOVA JERSEY (EUA) — A derrota do Fluminense por 2 a 0 para o Chelsea na semifinal do Mundial de Clubes foi impactante para todos os atletas, mas Jhon Arias foi um dos que mais transpareceu a tristeza após a partida. O camisa 21 do Fluminense foi entrevistado pela Cazé TV e pediu desculpas à jornalista Bárbara Coelho, que representou a torcida do clube ao longo Mundial de Clubes.

Jhon Arias chora ao lado de Bárbara Coelho após eliminação do Fluminense no Mundial (Foto: Reprodução)

— Difícil achar palavras em um momento desses. É uma dor muito grande, muito triste. Pedir desculpa para todos os torcedores. A gente esteve muito perto, a gente estava sonhando, a gente chegou aqui na semifinal com a chance de avançar par a final, me desculpa. Lutamos tanto para chegar aqui, chegamos tão perto. Do fundo do meu coração, pedir desculpas para o torcedor. Eu tento me dedicar ao máximo, eu dou a minha vida por essa camisa, por esse clube que já me ajudou tanto (...), acho que a gente poderia ter dado mais. Acho que a gente deu tudo o que tinha dentro do campo, hoje estava difícil mesmo. Não tenho palavras — disse à Caze TV.

Veja trecho da fala de Arias

Jhon Arias foi o grande destaque do Mundial de Clubes

O colombiano Jhon Arias encantou o mundo ao atuar pelo Fluminense no Mundial de Clubes. O colombiano foi eleito melhor jogador em três das seis partidas do Tricolor na competição da Fifa. Com as boas atuações, Arias ganhou destaque em veículos da imprensa internacional e chamou a atenção de torcedores de outros clubes envolvidos no Mundial.

Jhon Arias comemora a classificação do Fluminense para as semifinais do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Com o grande desempenho apresentado ao longo do torneio, as expectativas por uma ou mais propostas de clubes da Europa por Jhon Arias crescem. O jogador garante estar focado no Fluminense e pronto para brigar por títulos pelo Tricolor em 2025.

No Fluminense desde 2021, Arias se tornou ídolo do clube depois do ano mágico de 2024. Ele foi um dos grandes destaques do time na campanha da Libertadores. Ao todo, o colombiano tem 229 jogos, 47 gols e 55 assistências pelo Fluminense.