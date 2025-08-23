Flamengo e Barcelona decidem Mundial sub-20 em encontro de bases históricas

Flamengo e Barcelona se encontram neste sábado (23), no Maracanã, na decisão do Mundial sub-20. O confronto entre os atuais campeões da Libertadores da categoria e da Uefa Youth League, respectivamente, marca também o duelo de duas das principais categorias de base do futebol.

O Rubro-Negro conquistou as últimas duas edições do principal torneio de clubes da América do Sul e defende o posto de campeão da Copa Intercontinental. Em 2024, também no estádio Jornalista Mário Filho, os Garotos do Ninho venceram o Olympiacos, da Grécia, por 2 a 1 e levantaram o troféu.

Além de conquistas, a base do Flamengo se destaca também por revelar astros. Da Gávea saiu o atual melhor jogador de futebol do mundo eleito pela Fifa, Vini Jr, atualmente no Real Madrid. Em 2018, o atacante deixou o Rio de Janeiro rumo à capital espanhola por 45 milhões de euros (cerca de R$ 164 milhões na cotação da época), até hoje a maior venda da história do clube carioca.

A história dos Garotos do Ninho, contudo, vem de muito tempo. Desde Zico, Júnior, Leandro e outros ídolos campeões do mundo em 1981 até Adriano Imperador e Júlio César na década de 2000, a Nação tem orgulho do lema "craque o Flamengo faz em casa".

Do outro lado, contudo, está aquela que é provavelmente a fábrica de talentos mais reconhecida do futebol moderno. La Masia foi e é responsável por grande proliferação de jogadores históricos, que ajudaram a construir a história do Barcelona. O maior deles é, sem dúvidas, Lionel Messi.

Atualmente, quem carrega o peso de ser a principal revelação da base do Barça é Lamine Yamal. Com apenas 18 anos, o ponta-direita se consolidou como peça fundamental da equipe catalã e um dos principais jogadores de futebol do mundo. Não à toa, é um dos candidatos à Bola de Ouro da temporada 2024/25 e herdou a camisa 10 culé. O jovem, no entanto, não está no elenco que disputará o Mundial sub-20.

Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20: como chegam os times?

O Rubro-Negro defende o título da Copa Intercontinental após a conquista de 2024 sobre o Olympiacos, também no Maracanã. Atual bicampeão da Libertadores, o Fla vive 2025 de instabilidade, sobretudo no comando técnico. Apesar do título continental em março, o clube optou por demitir o treinador Cléber dos Santos. Para o lugar do comandante, o Mais Querido trouxe o português Nuno Campos, que pediu demissão após três meses no cargo

Agora, os Meninos do Ninho são treinados por Bruno Pivetti, contratado em julho. Além do novo técnico, o Flamengo conta com alguns destaques, entre eles Matheus Gonçalves, Lorran e Daniel Sales, todos com experiência na equipe profissional.

Dessa forma, a tendência é que o Fla vá em busca do bicampeonato mundial com Lucas Furtado; Daniel Sales, João Victor (Da Mata), Iago e Gusttavo; Fabiano, Pablo Lúcio e Matheus Gonçalves; Lorran, Ryan Roberto (Joshua) e Pedro Leão.

O Barcelona, por sua vez, retornou aos treinos há três semanas e conta com desfalques de jogadores considerados importantes no elenco. Diego Kochen, Jofre Torrents, Dro, Toni e Guille Fernández estão integrados ao elenco da equipe principal comandado por Hansi-Flick.

Ainda assim, o Barça entra em campo motivado por fazer seu primeiro jogo oficial no Brasil em 125 anos de história. Além disso, o clube conta com o brasileiro Juliano Belletti, autor do gol do título dos culés na Champions League 2005/2006, como treinador.

O comandante sabe que deve encontrar um caldeirão no Maracanã, mas está disposto a propor um modelo de jogo ofensivo e com o DNA do Barcelona, que é uma filosofia de muita intensidade, movimentação e troca de passes. Com essas armas, os catalães buscam superar os atuais campeões do Intercontinental Sub-20.

A expectativa é de que o Barça entre em campo com Eder Aller; Xavi Espart, Alexis Olmedo, Álvaro Cortés e Cuenca; Brian Fariñas, Pedro Rodríguez e Quim Junyent; Juan Hernández, Gistau e Jan Virgili.

