Com dois gols de João Pedro, o Chelsea venceu o Fluminense e está na grande final do Mundial de Clubes da Fifa. Em entrevista para a Cazé TV, o atacante falou que pretende voltar a defender o Tricolor no futuro.

continua após a publicidade

➡️Fluminense x Chelsea tem o segundo maior público do Mundial de Clubes; veja ranking

— Só pedir desculpa, eu sei que era bem importante para eles, para nós também é muito importante, mas isso faz parte do futebol. Não foi da forma que eles gostariam, mas é aquilo, se for para chorar um lado, infelizmente… É seguir trabalhando, espero um dia, a gente nunca sabe o futuro, poder voltar. A gente não controla o futuro, mas o torcedor sabe o carinho que tenho pelo Fluminense, acompanho alguns jogos, não todos porque é bastante tarde na Inglaterra, mas fico feliz em reencontrar a rapaziada — disse.

O jogador também comentou sobre a sensação de eliminar o clube que o formou.

— Uma mistura de sentimentos, muito feliz por marcar meu primeiro gol com a camisa do Chelsea, acabou sendo o segundo também. Mas aquela sensação de tristeza também por encontrar alguns jogadores que trabalharam comigo, [pessoas] do staff também, outros jogadores que vêm da base que estão vivenciando um momento especial. E ali, ter que falar com eles e ver a sensação deles de tristeza é difícil, porque eu sei que outro lado têm sonhos também, como foi meu sonho estar aqui, mas tenho que fazer meu trabalho. Graças a Deus, consegui fazer dois gols hoje — completou João Pedro.

continua após a publicidade

Como foi Fluminense 0 x 2 Chelsea?

(Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)

A primeira etapa começou com o Chelsea controlando as ações da partida, e o Fluminense encontrava muitas dificuldades de escapar da marcação pressionante do time inglês. Aos 18 minutos, após rebatida de escanteio, a bola ficou com João Pedro, que acertou um lindo chute para abrir o placar contra o clube que o revelou.

Depois do gol, o Fluminense conseguiu sair um pouco mais para o jogo e criou uma grande chance para empatar a partida. Após triangulação, Hércules recebeu na cara do goleiro, finalizou e Cucurella salvou em cima da linha. Logo depois, Renê cobrou falta, a bola tocou no braço de Chalobah e o árbitro marcou pênalti para o Flu. Após análise no VAR, a penalidade foi retirada. Dessa forma, o primeiro tempo terminou com 1 x 0 no placar.

continua após a publicidade

No segundo tempo, o Fluminense se lançou mais ao ataque e acabou cedendo espaços para o Chelsea. Aos 11 minutos, em conta-ataque veloz, João Pedro foi acionado dentro da área, levou para a perna direita e bateu forte, no ângulo de Fábio, para fazer o segundo e decisivo gol.

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense