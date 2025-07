NOVA JERSEY (EUA) – Apesar da tristeza pela eliminação na semifinal do Mundial de Clubes, o sentimento no elenco do Fluminense é de orgulho. Na zona mista após a derrota por 2 a 0 para o Chelsea, o lateral Renê analisou a eliminação com uma frase que resume a partida: "Infelizmente hoje o nosso melhor não foi suficiente". O jogador, no entanto, fez questão de exaltar a campanha tricolor no torneio.

Renê reconheceu a superioridade do adversário na partida, mas ressaltou que a equipe tricolor jogou no seu limite.

— Sabíamos que hoje teríamos que jogar no nosso limite mais uma vez. Jogar contra equipes desse calibre, com esses investimentos que eles têm, a gente tem que estar sendo o nosso melhor, mas infelizmente hoje o nosso melhor não foi suficiente — declarou o lateral.

'Saímos maiores e orgulhosos'

Apesar do resultado, o jogador fez questão de enaltecer o que o Fluminense construiu na competição. Para ele, o clube e os jogadores saem fortalecidos do Mundial.

— Acho que todos saímos maiores: o clube, os jogadores, a equipe, o treinador. Acho que todo o que envolve esse clube aqui sai maior pela competição que fizemos. Saio muito feliz do que eu consegui mostrar, e é claro que hoje um pouco triste pela atuação, poderíamos ter chegado num patamar ainda maior. Mas saímos daqui orgulhosos do que fizemos, demos a vida em todos os jogos — afirmou.

Usar como 'combustível' para o futuro

Para Renê, a experiência no Mundial deve servir de motivação para o restante da temporada do Fluminense, que ainda tem competições importantes pela frente.

— Espero que isso seja um combustível para a gente levar para o Brasil, que a gente possa pôr em prática também isso lá nos torneios nacionais e internacionais, e que a gente possa conquistar títulos lá, que é o que nós precisamos.