NOVA JERSEY (EUA) - O Fluminense perdeu para o Chelsea por 2 a 0 e deu adeus ao Mundial de Clubes da Fifa. O jogo desta terça-feira foi disputado no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Após o jogo, o trinador Renato Gaúcho falou com a DAZN e comentou sobre o lance do pênalti marcado pelo árbitro de campo no jogo entre Fluminense e Chelsea.

— É difícil falar agora, eu vi muito de longe na televisão, tenho que ver com mais calma no vestiário. Com certeza ia mudar o rumo do jogo. Ele deu, depois ele voltou atrás, tem árbitros que dão esse tipo de pênalti, tem árbitros que não dão, mas só analisando melhor a imagem no vestiário para eu poder falar se foi pênalti ou não — disse o treinador à DAZN.

O lance do pênalti anulado aconteceu aos 34 minutos do primeiro tempo. A bola foi cruzada na área pelo lado esquerdo do ataque do Tricolor e tocou no braço esquerdo do zagueiro Chalobah. O árbitro francês François Letexier marcou o pênalti em campo logo após o lance acontecer.

Alguns segundos depois, a revisão da jogada foi recomendada pelo árbitro de vídeo. Letexier foi ao monitor, reviu o lance e anulou a marcação de pênalti dos minutos depois de assinalar a infração. Sua justificativa apontou que o braço de Chalobah estava em posição natural.

Renato Gaúcho avalia campanha do Fluminense

A derrota do Fluminense para o Chelsea acabou com uma invencibilidade de 11 jogos do Tricolor. No Mundial de Clubes, o time das Laranjeiras era o único semifinalista invicto da competição ao lado do Real Madrid. Após o jogo, Renato avaliou a trajetória de seu time no torneio.

— A gente sai de cabeça erguida, por tudo que nós fizemos nesse Mundial. Sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil também, com uma equipe bastante qualificada. Tentamos, infelizmente sofremos o primeiro gol. Eles tiveram algumas oportunidades, conseguiram o segundo no início do primeiro tempo e isso deu uma tranquilidade maior para o time deles, mas acho que valeu pela campanha, por tudo que nós fizemos nesse Mundial — falou.