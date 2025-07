Renato Gaúcho exalta técnicos brasileiros após Mundial: ‘Credibilidade voltou’

NOVA JERSEY (EUA) - Mesmo com a eliminação do Fluminense para o Chelsea, que venceu por 2 a 0 nesta terça-feira (8), no MetLife Stadium, nos Estados Unidos, pela semifinal do Mundial de Clubes, o técnico Renato Gaúcho viu pontos positivos na campanha do Tricolor.

Ao ser questionado sobre o legado do próprio trabalho no torneio da Fifa, Renato acredita que a campanha do Flu foi importante para o retorno da credibilidade dos técnicos brasileiros no cenário mundial.

— Eu acho que a credibilidade voltou bastante forte para o futebol brasileiro. Pelas grandes equipes, tanto Flamengo, Botafogo e Palmeiras, e agora o Fluminense chega numa semifinal. Em termos de Europa, espero que não só o mundo, mas o Brasil possa olhar com outros olhos os treinadores brasileiros. Valorizar um pouco mais os treinadores brasileiros também — disse Renato Gaúcho.

— Nada contra os treinadores estrangeiros, pelo contrário, acho que tem espaço para todo mundo. Mas muita gente fala somente dos estrangeiros e dão pouco interesse para os treinadores brasileiros. Então acredito que esse mundial fez com que os treinadores brasileiros subissem bastante na cotação. Espero que seja dessa forma, que tenha um pouco mais de respeito, um pouco mais de paciência com os treinadores brasileiros.

A derrota do Fluminense para o Chelsea acabou com uma invencibilidade de 11 jogos do Tricolor. No Mundial de Clubes, o time das Laranjeiras era o único semifinalista invicto da competição ao lado do Real Madrid. Após o jogo, Renato avaliou a trajetória de seu time no torneio.

— Quanto à campanha do Fluminense, ela foi maravilhosa em todos os sentidos. Fomos passando pelos grandes adversários, grandes times do futebol europeu, mundial. Chegamos numa semifinal, enfrentamos mais um adversário poderoso. Foram melhores, mereceram a vitória. Mas a gente está de cabeça erguida por tudo que a gente fez.

— Acho que, como falei, nós levantamos bastante a credibilidade no mundo todo do futebol brasileiro. E agora vamos voltar para a nossa realidade, voltar para o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana. Mas pode ter certeza que não só o nosso grupo, mas o nosso torcedor também está bastante orgulhoso pela campanha que a gente fez nessa Copa do Mundo.