Guffo defende Filipe Luís após eliminação do Flamengo no Mundial

O Flamengo deu adeus ao Mundial de Clubes 2025 ao ser derrotado por 4 a 2 para o Bayern de Munique, nas oitavas de final do torneio. Apesar da derrota, o time de Filipe Luís criou chances e chegou a ter mais posse de bola que o adversário, indo contra a estratégia comum em enfrentamento de brasileiros com europeus de se fechar na defesa.

O resultado culminou na eliminação do Rubro-Negro, e a postura da equipe levantou debates. Para o colunista do Lance! e especialista em análise tática Gustavo Fogaça, o Guffo, a decisão do técnico do Fla merece elogios.

— Particularmente eu sempre elogiei treinadores que abraçam seu modelo de jogo e estão dispostos a morrer pelo que acreditam, em vez do "ganhar de qualquer jeito". Filipe Luis tentou enfrentar o Bayern com seu modelo, não criou surpresas táticas ou ideias diferentes. Talvez ele soubesse que seria eliminado, mas queria mostrar que, se houvesse a mínima chance de vencer, que fosse com as suas crenças de como jogar futebol — destacou o analista.

Guffo reconhece a força dos Bávaros e enxerga que, independentemente da estratégia adotada pelo Flamengo, vencer os alemães seria praticamente impossível. O especialista diz, ainda, que Filipe Luís é a maior revelação entre os treinadores brasileiros nos últimos anos.

— Mas esse Bayern de Kompany, Olise, Goretzka, Neuer, Gnabry, Kimmich e o matador Kane, venceria 11 de 10 jogos contra o Flamengo. A realidade iria se sobrepor, de qualquer forma, em qualquer torneio. Os bávaros são os favoritos pra ganhar o Mundial, e Filipe Luis é a maior revelação dos treinadores brasileiros da última década — concluiu.

Próximos passos do Flamengo

O Flamengo desembarca no Brasil na manhã desta terça-feira (1º), após a eliminação nas oitavas de final do Mundial de Clubes. O horário previsto da chegada dos rubro-negros é 6h30 (de Brasília), e o elenco receberá quatro dias de folga. A reapresentação está marcada para o próximo sábado (5), com treino às 9h30 (de Brasília), no CT Ninho do Urubu.

O próximo jogo do Rubro-Negro será contra o São Paulo. A equipe carioca encara o Tricolor Paulista entre os dias 12 e 13 de julho, com o mando de campo da equipe carioca.

