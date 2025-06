Orlando (EUA) — Ao fim da fase de grupos do Mundial de Clubes, todos os brasileiros estão classificados para as oitavas de final. O desempenho das equipes chamou a atenção dos Europeus, mas não de Ederson, do Manchester City. Na zona mista antes da partida contra a Juventus desta quinta-feira (26), o goleiro falou sobre o desempenho dos brasileiros na competição.

— Pra mim, zero surpresas (sobre os brasileiros). Eu acompanho o Campeonato Brasileiro, acompanho os times brasileiros. Mas eu acho que para 95% dos Europeus é uma surpresa muito grande, o que os times brasileiros estão fazendo. Merecidamente estão jogando bem, apresentando um bom futebol, estão frescos. E o calor está para todo mundo. A gente pode estar em fim de temporada, mas isso é indiferente, é igual para todo mundo — avaliou Ederson ao jornalista David Sharp.

Em seu próximo e último confronto na fase de grupos do Mundial, o Manchester City de Ederson enfrenta a Juventus em busca da primeira colocação. Para Ederson, o que importa é o topo.

— Acho que tem uma vantagem em terminar em primeiro no grupo, porque ficando em segundo você enfrenta grandes times na próxima fase, mas estamos prontos para tudo. Se for contra o Real Madrid, vamos tentar vencer — analisou.

Se o Manchester City empatar ou perder para a Juventus, o time pode enfrentar o Real Madrid nas oitavas de final - caso o Real termine em primeiro no grupo.

Tudo sobre o jogo entre Juventus e Manchester City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Manchester City

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pagès (auxiliares);

📺 VAR: Não divulgado

Haaland comemora gols pelo Manchester City contra o Al Ain pelo Mundial (Foto: Alex Grimm/AFP)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Juventus (Técnico: Igor Tudor)

Di Gregorio; Kalulu, N. Savona, Kelly, Alberto Baio; McKennie, Thuram, Cambiasso; Francisco Conceição (Locatelli); Kolo Muani e Yıldız (Vlahovic).

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola)

Ederson; Akanji, Khusanov, Gvardiol, Aït-Nouri; Nico González, Matheus Nunes (Foden), Gündogan; Bernardo Silva, Haaland e Doku.

