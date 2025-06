Com gol de Haaland, Manchester City atropela o Al Ain e se classifica no Mundial

O Manchester City venceu o Al Ain por 6 a 0 pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes e se classificou para as oitavas de final da competição. O jogo foi realizado neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). Com a vitória, o City fica em segundo no grupo pelo saldo de gols e chega contra a Juventus precisando de uma vitória para passar em primeiro.

Em uma partida sem sustos, os gols foram marcados por Gundogan (2x), Echeverri, Haaland (de pênalti), Oscar Bobb e Cherki. Pep Guardiola aproveitou a partida para rodar o elenco, e goleou o time dos Emirados Árabes com uma equipe mista.

Como foi o jogo entre Manchester City e Al Ain?

Primeiro tempo

O City começou pressionando. Logo aos 8' da primeira etapa, Gundogan recebeu bola sobrada após escanteio, puxou para o fundo e tentou cruzar de esquerda, mas a bola acabou encobrindo o goleiro e morrendo no fundo das redes para abrir o placar para os ingleses. Aos 14', o Al Ain saiu na cara do gol com Chadli após roubada de bola no campo ofensivo, mas ortega salvou o City.

Aos 26', Echeverri cobrou falta com perfeição e ampliou para o Manchester City. O time inglês não parou por aí. Nos minutos seguintes desperdiçou uma grande chance e acertou a trave de Khalid Eissa. Haaland teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas não converteu. Até que o árbitro da partida marcou uma penalidade em Akanji dentro da área após decisão do VAR. O norueguês foi para a bola e fez.

Haaland marca de pênalti contra o Al Ain (Foto: ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Segundo tempo

A segunda etapa começou da mesma forma que terminou a primeira - domínio total do Manchester City. Aos 15', Matheus Nunes quase fez um golaço após fazer embaixadinha com a cabeça e finalizar com perigo. Na sequência, Haaland quase marcou duas vezes, mas o goleiro do Al Ain salvou as duas em seguida.

Aos 25', Chadli recebeu na entrada da área, cortou para dentro e viu o gol na sua frente, mas isolou. Minutos depois, aos 27', Gundogan fez seu segundo da partida. O alemão recebeu dentro da área já tirando a marcação de doi jogadores e tocou de cavadinha na saída do goleiro. Ainda deu tempo de ampliar com Oscar Bobb aos 38', que recebeu pela direita, driblou e finalizou com precisão, e Cherki, aos 43'. O francês fez bonita jogada com Haaland e finalizou bem.

O clube ficou muito perto de fazer o sétimo e garantir a primeira colocação no grupo, mas o árbitro apitou antes do City anotar mais um.

O que vem por aí?

Já classificado, o Manchester City volta a campo na quinta-feira (26), às 16h (de Brasília) para decidir o primeiro lugar do grupo em partida contra a Juventus. Ambas as equipes tem seis pontos, e duelam pelo lugar mais alto do grupo. Já o Al Ain enfrenta o Wydad Casablanca no mesmo dia e horário para cumprir tabela. As duas equipes já estão eliminadas do Mundial de Clubes.

✅ FICHA TÉCNICA

Manchester City 6 x 0 Al Ain

Fase de grupos - Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Domingo, 22 de junho de 2025, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

🥅 Gols: Gundogan (MCI - 8' 1ºT), Echeverri (MCI - 26' 1ºT), Haaland (MCI - 49', 1ºT), Gundogan (MCI - 27' 2ºT), Oscar Bobb (MCI - 38' 2ºT), Cherki (MCI - 43' 2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Zabala (AIN), Rabia (AIN), Khusanov (MCI)

🟥 Cartões vermelhos: -

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

🔵MANCHESTER CITY (Técnico: Pep Guardiola)

Ortega; Akanji, Khusanov (Oscar Bobb), Gvardiol (Rúben Dias) e Ait-Nouri; Nico (Rodri), Gundogan, Bernardo Silva (Cherki), Matheus Nunes e Echeverri (Foden); Haaland.

🟣 Al Ain (Técnico: Vladimir Ivic)

Khalid Eissa; Ramy Rabia, A. Niang, Adis Jasic, Park e Zabala (Erik); Yehya Nader (Palacios), Traoré, Rahimi (Laba); Chadli (Sanabria) e Abbas (Kaku Romero).

