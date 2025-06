Juventus e City fazem jogo mais valioso do Mundial de Clubes; veja ranking

A última rodada do Grupo G do Mundial de Clubes reserva um confronto de peso entre dois gigantes da Europa. Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, em duelo direto pela liderança da chave. Mas além da importância esportiva, a partida também chama atenção pelo valor financeiro: é o jogo mais valioso da fase de grupos.

Somando os valores de mercado dos elencos, segundo o site Transfermarkt, o confronto atinge a impressionante marca de €1,94 bilhão. O Manchester City, dono do segundo elenco mais caro da competição, é avaliado em €1,31 bilhão. A Juventus, por sua vez, ocupa a sétima posição do ranking, com €631,7 milhões.

📊 Os jogos mais valiosos da fase de grupos:

Juventus x Manchester City – €1,94 bilhão

– €1,94 bilhão PSG x Atlético de Madrid – €1,57 bilhão

– €1,57 bilhão Real Madrid x Al-Hilal – €1,48 bilhão

– €1,48 bilhão Bayern x Benfica – €1,27 bilhão

– €1,27 bilhão Chelsea x Flamengo – €1,25 bilhão

– €1,25 bilhão Real Madrid x RB Salzburg – €1,23 bilhão

💸 Ranking dos elencos mais valiosos do Mundial

Real Madrid (ESP) – €1,33 bi Manchester City (ING) – €1,31 bi PSG (FRA) – €1,06 bi Chelsea (ING) – €1,03 bi Bayern de Munique (ALE) – €903,5 mi Inter de Milão (ITA) – €739,8 mi Juventus (ITA) – €631,7 mi Atlético de Madrid (ESP) – €508,5 mi Borussia Dortmund (ALE) – €477,9 mi Benfica (POR) – €363,5 mi

