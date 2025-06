Guardiola confirma que autor de golaço teve problema na vitória no Mundial

Após a vitória do Manchester City por 6 a 0 contra o Al Ain na segunda rodada do Mundial de Clubes, Guardiola falou sobre a partida com o Dazn na beira do gramado. O treinador espanhol avaliou a partida de Echeverri, que fez um golaço de falta, e analisou as possibilidades do Manchester City de terminar em primeiro no grupo.

Aos 26 minutos da primeira etapa, o argentino Echeverri cobrou falta com perfeição e ampliou para o Manchester City contra o Al Ain. O meia de 19 anos foi contratado junto ao River Plate e já impressionou Guardiola.

— Echeverri é um jogador incrível, com muito talento. É uma pena que ele tenha tido um problema no intervalo.

O jogador foi substituído no intervalo da partida para a entrada de Foden. O técnico não confirmou qual foi o problema que o argentino teve.

— Quero contar uma coisa. Desde que ele chegou, no final dos treinos, ele ficava praticando faltas sozinho. Os outros não faziam isso. Ele praticava e praticava, o esforço valeu a pena, ele teve coragem e qualidade. É como no golfe: quanto mais você pratica, mais chances tem. Infelizmente ele não pôde continuar depois do intervalo, mas foi muito bom que, nos seus primeiros minutos na competição, ele tenha feito um gol fantástico. A cobrança de falta foi realmente, realmente muito boa — comentou.

Com a vitória sobre o Al Ain, o Manchester City fica em segundo no grupo pelo saldo de gols e chega contra a Juventus precisando de uma vitória para passar em primeiro no Mundial de Clubes.

— Nós pressionamos para marcar gols e tentar ficar em primeiro. Agora sabemos o que precisamos fazer: temos que vencer o time italiano.

Sobre os destaques da partida, Pep Guardiola elogiou o Gundogan - autor de dois belos gols -, Ait-Nouri e falou sobre a volta de Rodri.

— Gündogan é excepcional em todos os sentidos. Ele lê o jogo muito bem. Estamos realmente satisfeitos. Ait-Nouri, nós já sabíamos que tinha esse talento. Ele foi muito bem. Com o Rodri é passo a passo. Ele ficou lesionado por 11, 12 meses. Sentimos muito a falta dele. Aos poucos ele está voltando — comentou o treinador.

Como foi a partida entre Manchester City e Al Ain?

O Manchester City venceu o Al Ain por 6 a 0 pela segunda rodada do Grupo G do Mundial de Clubes e se classificou para as oitavas de final da competição. O jogo foi realizado neste domingo (22), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).

City comemora gol de Gundogan contra o Al Ain (Foto: Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Em uma partida sem sustos, os gols foram marcados por Gundogan (2x), Echeverri, Haaland (de pênalti), Oscar Bobb e Cherki. Pep Guardiola aproveitou a partida para rodar o elenco, e goleou o time dos Emirados Árabes com uma equipe mista.