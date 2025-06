No Mundial de Clubes, a Juventus e o Manchester City vão se encontrar pela oitava vez na história dos dois times. Este será o primeiro duelo das equipes pela Copa do Mundo de Clubes, novo torneio da Fifa, que está em sua primeira edição. A Juventus detém uma marca impressionante contra o City no confronto e ostenta uma invencibilidade de quase 50 anos contra os rivais ingleses.

A história dos duelos entre Juventus e Manchester City começou em 1976. Os times se enfrentaram pela primeira vez em partidas oficiais no dia 15 de setembro daquele ano em uma partida da Liga Europa. Os ingleses venceram o primeiro jogo da história entre os dois clubes por 1 a 0 na Inglaterra.

Desde então, o City não sabe mais o que é derrotar os italianos. Os dois times se enfrentaram mais seis vezes ao longo das últimas décadas em três duelos válidos pela Liga Europa e outros três pela Liga dos Campeões nos anos de 1976, 2010, 2015 e 2024.

No jogo de volta da Liga Europa de 1976, a Juventus derrotou o City por 2 a 0 na Itália. Em 2010, os times empataram por 1 a 1 nas duas partidas do Grupo A da Liga Europa. Em 2015, se reencontraram na Liga dos Campeões e a Juventus venceu os dois jogos. O primeiro, na Inglaterra, por 2 a 1; o segundo, na Itália, por 1 a 0, com gol de Mandzukic.

O último duelo entre as equipes

O último confronto em Juventus e Manchester City aconteceu em 2024, em mais uma edição da Liga dos Campeões. Pela fase de liga do torneio da Uefa, as duas equipes se enfrentaram na Itália e os donos da casa venceram os rivais ingleses mais uma vez.

Vlahovic comemora gol da Juventus contra o Manchester City (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Os dois gols do jogo foram marcados apenas na segunda etapa por Vlahovic, que cabeceou e contou com uma falha de Ederson, e por McKennie. Na ocasião, o resultado foi péssimo para o Manchester City, que caiu para a 22ª posição na classificação geral da competição na época.

Ao fim da fase de liga, a Juventus ficou na 20ª posição e o Manchester City na 22ª. Os dois clubes foram eliminados nos playoffs e ficaram fora do mata-mata da última edição da Liga dos Campeões.

Juventus x Manchester City pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Juventus x Manchester City

3ª rodada — Mundial de Clubes (Grupo G)

📆 Data e horário: Quinta-feira, 26 de junho, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Camping World Stadium, em Orlando (EUA)

👁️ Onde assistir: Globo, SporTV, CazéTV e DAZN

🟨 Arbitragem: Clément Turpin (árbitro); Nicolas Danos e Benjamin Pagès (auxiliares);

📺 VAR: Jerome Brisard