Com retrospecto favorável, Juventus encara o Manchester City pela liderança do Grupo G

A última rodada da fase de grupos do Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa 2025 reserva um confronto direto de peso: Juventus e Manchester City se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 16h (de Brasília) em duelo que definirá quem avança em primeiro lugar na chave. Ambas as equipes já estão classificadas para as oitavas, mas o resultado desta partida é crucial para o caminho futuro de cada uma no torneio.

Quem vencer garante vaga no lado do chaveamento que reúne Palmeiras, Benfica, Chelsea e Botafogo. Já o segundo colocado terá pela frente um percurso desafiador, com clubes como Bayern de Munique e Flamengo já posicionados do outro lado da chave.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Juventus embalada e com craque em destaque

A Juventus chega com confiança após duas vitórias nas primeiras rodadas da fase de grupos. O principal nome da equipe é Kenan Yıldız, que já marcou três gols e divide a artilharia do Mundial com outros três jogadores. Outro destaque da equipe italiana é Francisco Conceição, meia português que teve boas atuações, mas que é dúvida para a partida por conta de um problema muscular.

Com dois gols neste domingo (20), Yildiz é o artilheiro do Mundial (AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

➡️Pep Guardiola adota cautela com retorno de Rodri: ‘A prioridade é protegê-lo’

Manchester City implacável no Mundial

O Manchester City, mesmo com o técnico Pep Guardiola tratando o torneio como uma espécie de pré-temporada, também tem 100% de aproveitamento até aqui: duas vitórias, oito gols marcados e nenhum sofrido. Um dos destaques do time inglês foi o jovem Claudio Echeverri, que marcou um golaço de falta contra o Al Ain, mas que pode desfalcar a equipe após sofrer uma lesão no tornozelo.

Echeverri fez gol de falta pelo Manchester City em partida contra o Al Ain (Foto: Alex Grimm/AFP)

➡️Juventus pode incluir sonho do Flamengo em negociação por astro do Manchester United

Histórico: vantagem italiana

O retrospecto favorece a Juventus no confronto direto entre as equipes. Em sete jogos disputados, foram quatro vitórias da Juve, dois empates e apenas um triunfo do Manchester City. A equipe de Turim também leva vantagem nos gols marcados: nove contra quatro dos ingleses.

O último encontro entre os clubes foi recente, na Champions League de 2024, com vitória da Juventus por 2 a 0, com gols de Weston McKennie e Dusan Vlahovic.