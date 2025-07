Guardiola desabafa após eliminação: ‘Nível extremamente alto’

Eliminado nas oitavas de final do Mundial de Clubes, Pep Guardiola admitiu que a competitividade do torneio era extremamente alta. O Manchester City caiu por 4 a 3 para o Al-Hilal, na prorrogação. O treinador destacou que o time levou a competição a sério, mas os níveis de competitividade eram extremamente altos, e isso foi um dos fatores para a eliminação.

O jogo aconteceu nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando, e marcou a despedida precoce dos ingleses da competição intercontinental. Para Guardiola, apesar de ter sido eliminado, o treinador conseguiu enxergar o copo metade cheio, ao invés de metade vazio, afirmando que viu coisas positivas.

- Vi muitas coisas boas que ainda não tinha visto antes, considerando principalmente de onde viemos - a relação entre os jogadores e a comissão técnica. Senti que estávamos felizes aqui, e as sessões de treino foram muito boas, mas o nível de uma Copa do Mundo é altíssimo - afirmou o treinador.

Guardiola destacou o bom desempenho da equipe, apesar do revés, e elogiou o comportamento do elenco durante o torneio, afirmando que a partida contra o Al-Hilal foi mais competitiva do que esperava. O treinador admitiu que a equipe saudita conseguiu rivalizar taticamente com o Manchester City, sendo até melhor.

- Nesta fase, todo jogo é difícil. Deixamos que eles criassem transições, mas criamos muitas chances e, no geral, fomos bem. É uma pena. Estávamos em um momento tão bom, e não tenho palavras para agradecer aos torcedores, como eles treinam e se preparam; eles deram tudo - disse Guardiola.

Como foi o jogo entre Manchester City e Al-Hilal?

Em um jogaço emocionante, o Al-Hilal venceu o Manchester City por 4 a 3 na prorrogação com brilho de brasileiros e eliminou o time de Guardiola nas oitavas de final do Mundial. O jogo foi realizado nesta segunda-feira (30), no Camping World Stadium, em Orlando (EUA), e teve gols de Marcos Leonardo (2x), Malcom e Koulibali para o Al-Hilal. Pelo Manchester City, Bernardo Silva, Haaland e Foden marcaram.

Malcom comemora gol do Al-Hilal contra o Manchester City (Foto: Chandan Khanna / AFP)

Com a classificação, o Al-Hilal enfrenta o Fluminense, que eliminou a Inter de Milão, nas quartas de final da competição em busca de uma vaga na semifinal.

