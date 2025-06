O Borussia Dortmund vai enfrentar o Monterrey, nesta terça-feira (01/07), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O jogo entre as duas equipes definirá o último time classificado para as quartas de final do torneio da Fifa.

continua após a publicidade

Na véspera do jogo, alguns titulares do time alemão falaram com a imprensa no hotel onde a equipe está concentrada, na cidade de Fort Lauderdale, na Flórida. O meia Pascal Gross, titular na equipe de Niko Kovac, vê semelhanças entre Monterrey e Fluminense e espera um duelo difícil contra os mexicanos.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Pascal Gross, em Borussia Dortmund x Ulsan (Foto: Michael Reaves/Getty Images/AFP)

— Finalmente entramos na fase eliminatória. É um adversário interessante e espero que possamos progredir. Acho que eles vão jogar de forma muito agressiva, procurar muito os duelos e depois tentar contra-atacar. Temos de os enfrentar, isso será muito importante. Talvez semelhante ao jogo contra o Fluminense, será um jogo muito intenso. Mas se nos mantivermos firmes, podemos explorar nossas habilidades — disse.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O Borussia Dortmund enfrentou o Fluminense na estreia da fase de grupos do Mundial de Clubes. O duelo entre a equipe alemã e o Tricolor carioca aconteceu sob forte calor em Nova Jersey e terminou empatado sem gols.

continua após a publicidade

Niko Kovac, treinador do Borussia Dortmund, também falou sobre o duelo contra o Monterrey. Apesar do grande favoritismo da equipe alemã, o croata fez questão de afirmar que o time mexicano tem muita qualidade.

➡️ Jogador do Monterrey sobre partida contra o Borussia: ‘Podemos competir com qualquer um’

Niko Kovac, treinador do Borussia Dortmund, na coletiva antes do duelo com o Monterrey (Foto: Reprodução/ X)

— Em termos de percepção, esperamos uma equipe muito forte amanhã, tecnicamente muito boa e também taticamente bem estruturada. Eles jogam com formações diferentes e isso significa que temos que reagir a essas mudanças — disse.

Tudo sobre o jogo entre Borussia Dortmund e Monterrey pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

Borussia Dortmund x Monterrey

Oitavas de final — Mundial de Clubes da Fifa 2025

📆 Data e horário: terça-feira, 1º de julho, às 22h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), Globoplay, DAZN e CazéTV (YouTube, Prime Video e Disney+)

🟨 Arbitragem: Facundo Tello (ARG); Juan Pablo Belatti e Gabriel Chade (assistentes)

📺 VAR: não divulgado