O Al Hilal venceu o Manchester City por 4 a 3, nesta terça-feira (01) e vai enfrentar o Fluminense pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Após a partida, Malcom falou com a imprensa sobre o duelo com o Tricolor carioca.

Malcom comemora gol do Al Hilal sobre o Manchester City (Foto: Chandan Khanna / AFP)

— Vai ser um jogo super difícil também. Conheço bem essa equipe do Brasil. Vai ser um jogo que vai ser jogado também, de igual para igual, igual a gente fez contra o Manchester City, contra o Real Madrid. Esperamos fazer um grande espetáculo — disse o camisa 77 à Cazé TV.

Malcom foi o segundo dos jogadores do Al Hilal a balançar as redes no jogo contra o Manchester City. Foi o brasileiro que virou o placar para o time saudita diante dos rivais ingleses. Koulibaly e Marcos Leonardo (2) fizeram os outros gols da partida.

O camisa 11 do Al Hilal, que foi eleito o melhor jogador da partida, também falou sobre o compromisso do time saudita contra o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes.

Marcos Leonardo celebra gol sobre o Manchester City (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Tem brasileiro no nosso time, e a gente ficava falando “po, a gente podia pegar pelo menos um brasileiro, né?” A resenha é diferente, o jogo é diferente. O Fluminense é uma grande equipe, somos também uma grande equipe, vai ser um jogo difícil. Não existe jogo fácil hoje em dia. Independente de qual é o time, não existe jogo fácil, vai ser um grande espetáculo e, se deus quiser, a gente sai bem nessa — disse Marcos Leonardo à Cazé TV.

Renan Lodi, que foi titular na lateral-esquerda do Al Hilal na partida contra o Manchester City, foi mais um dos brasileiros do time saudita que falou sobre as expectativas para o jogo com o Fluminense.

Renan Lodi Al-Hilal Manchester City Mundial (Foto: Patricia de Melo Moreira / AFP)

— Primeiro eu queria dar os parabéns ao Fluminense, né, ao Renato. Em 2018, quando eu comecei no profissional, ele falava que queria trabalhar comigo e agora eu vou ter a oportunidade de reencontrar ele. Dar os parabéns para o Fluzão, que é muito legal ver as equipes brasileiras chegando tão longe assim também, né, como Palmeiras também. Não vou falar que a gente é favorito, porque a equipe do Fluminense é uma equipe que dispensa comentário — disse à Cazé TV.

Como foi o jogo entre Manchester City x Al-Hilal?

O destaque do primeiro tempo foi Bono. O goleiro marroquino fez pelo menos três boas defesas para evitar o pior para o time saudita. A partida começou comas equipes se estudando, com City e Al-Hilal chegando ao ataque. Aos 9', Ait-Nouri ultrapassou em velocidade, recebeu pelo lado esquerdo e cruzou. A bola bateu em Gundogan e sobrou para Bernardo Silva, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para os ingleses.

No segundo tempo, o Al Hilal voltou melhor, e empatou o jogo com Marcos Leonardo no primeiro minuto do segundo tempo. Cinco minutos depois, Malcom virou o placar. O Manchester City foi para cima do Al Hilal e conseguiu o empate com Haaland aos 9'. O jogo foi para a prorrogação e o time saudita voltou a liderar o placar com um gol de Koulibaly aos três do primeiro tempo. Aos 12', Foden igualou a contagem para o City.

De maneira heroica, após sentir um problema físico, Marcos Leonardo seguiu em campo e fez o gol da histórica vitória do Al Hilal sobre o Manchester City.

Informações sobre Al Hilal x Fluminense

🌏 Fluminense x Al Hilal

⚽ Quartas de final

📅 04 de julho, sexta,-feira às 16h (de Brasília)

🏟️ Camping World Stadium