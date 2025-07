Gol perdido por Haaland chama atenção em City x Al-Hilal: ‘Inacreditável’

Manchester City e Al-Hilal empataram em 2 a 2 no tempo normal das oitavas de final do Mundial de Clubes, nesta segunda-feira (30). Autor de um dos gols, o atacante Erling Haaland poderia ter dado a vitória ao time inglês nos 90 minutos, mas o norueguês perdeu uma chance clara na reta final do jogo.

O lance aconteceu aos 38 minutos do segundo tempo, quando a bola bateu na trave e sobrou no pé de Haaland. O norueguês tocou para o gol, mas o zagueiro do Al-Hilal tirou a bola em cima da linha. Além do gol do atacante, Bernardo Silva, Marcos Leonardo e Malcom marcaram balançaram as redes no tempo normal.

Veja a repercussão nas redes sociais: